سليمان : المقاصة قادر على تعويض هزيمته فى دورى الأبطال

على المصرى: تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، مطار القاهرة فى الواحدة والنصف من فجر غد الإثنين، قادمة من العاصمة السنغالية داكار، عقب خسارة الفريق الفيومى، أمام "جينيرتشن فوت" السنغالى بهدفين نظيفين، فى ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.وغادرت البعثة السنغال فى الثام

على المصرى:

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، مطار القاهرة فى الواحدة والنصف من فجر غد الإثنين، قادمة من العاصمة السنغالية داكار، عقب خسارة الفريق الفيومى، أمام “جينيرتشن فوت” السنغالى بهدفين نظيفين، فى ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وغادرت البعثة السنغال فى الثامنة من صباح اليوم، في طريقها للعودة إلى القاهرة، على متن الخطوط الإثيوبية، فى رحلة تستغرق أكثر من 17 ساعة، يتخللها ترانزيت خمس ساعات في مالي ، ومثلها في أديس أبابا.

وأبدى عماد سليمان المدير الفنى للفريق، حزنه الشديد لخسارة فريقه فى المباراة، ورفض تحميل اللاعبين الهزيمة، مؤكد أن الفريق خلال الشوط الأول أدى المطلوب منه، وكان الأفضل فنيا والأكثر سيطرة على اللقاء، وأهدر العديد من الفرص السهلة، كانت كفيلة بقلب موازين المباراة.

وأشار إلى أن إصابة مصطفى شبيطه لاعب الوسط، أثرت بالسلب على الفريق خلال الشوط الثانى، وأربكت الحسابات وأظهرت بعض المساحات التى أفقدت الفريق توازنه واستغلها لاعبو جينيرتشن، وسجلوا هدفين فى لحظات من عدم التركيز .

وأكد أنه لم يتم توقيع عقوبات على اللاعبين، ولديه ثقة في التعويض خلال مباراة العودة التى ستقام بستالد القاهرة الدولى يوم 21 فبراير الجارى، وتحقيق الفوز بأكثر من هدفين، والصعود لدور الـ 32 للبطولة الأفريقية.

وسادت حالة من الحزن على أفراد البعثة، ورفض أعضاء الجهاز الفنى وعدد كبير من لاعبى الفريق تناول وجبة العشاء، وقاموا بالتوجه لغرفهم بفندق الإقامة، وأكد عمرو مصطفى رئيس البعثة، أن مجلس إدارة النادى برئاسة اللواء محمد عبد السلام، حزين بسبب سلسلة الهزائم الأخيرة للفريق.

ورفض عمرو مصطفي، توقيع أى عقوبات على الفريق، مؤكدا أن مجلس المقاصة سيعقد جلسة عقب وصول البعثة للقاهرة، لبحث أسباب الهزائم واتخاذ قرارات لتصحيح الأوضاع بالفريق، مؤكدا أنه لا وقت لاتخاذ قرارات إنفعالية، خاصة وأن الفريق أمامه مباراة مهمة أمام طنطا بالدورى يوم الجمعة المقبل، بخلاف مباراة العودة أمام جينيرتشن 21 فبراير الجارى.

وعلى الصعيد الطبى، أكد الدكتور أمين رفعت طبيب الفريق، أن مصطفى شبيطة لاعب الوسط، تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مباراة أمس، مؤكدا أن التشخيص المبدئى لها عبارة عن جزع في أربطة الركبة، مما أدي لخروجه في بداية الشوط الثانى وعدم استكمال اللقاء، كاشفا أن اللاعب سيجرى أشعة رنين مغناطيسي بعد وصول البعثة للقاهرة غدا ، لتحديد حجم الإصابة، وفترة العلاج لوضع برنامج تأهيلى لعودته للمشاركة مع الفريق.

وأضاف أمين رفعت، أن الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق، ينفذ برنامجا علاجيا في القاهرة، و سيخضع لاختبار طبي قبل خوض مباراة طنطا، مضيفا أنه لن يتم استعجال عودته، لحين التأكد من سلامته طبيا، لتجهيزه لمباراة العودة الأفريقية.

