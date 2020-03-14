سلوى محمد : مهرجان الأقصر لم يتأثر بـ«كورونا» و100 وش ليس مسلسلا كئيبا

المسلسل يدور في قالب كوميدي اجتماعي "لايت"، وتقدم فيه شخصية درية وهي مختلفة عن شخصيات كثيرة قدمتها في مسيرتها الفنية.

قالت الفنانة سلوى محمد علي في تصريحات لـ”المال” إن فيلمها السينمائي الجديد ” حبيب” الذي عرض بمهرجان الاقصر حقق إقبالا كبيرا وأشاد به الحاضرون.

ونوهت سلوى أيضا إلى أنه ليس صحيحا أبدا أنه تم إنهاء فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية؛ نظرا لوجود حالة هلع بين المتواجدين فيه من فيروس كورونا .

وأوضحت أن المهرجان تم إنهاؤه بشكل جيد وشهد عرض كثير من الأفلام السينمائية فيه الأيام الماضية منها ستموت في العشرين وهو الفيلم السوداني الذي حقق جوائز في مهرجانات عديدة الفترة الماضية.

ولفتت إلى أنها تشارك في السباق الرمضاني المقبل في مسلسل 100 وش مع الفنانة نيلي كريم، مشيرة إلى أن العمل ليس تراجيديا أو يحمل طابعا كئيبا مثلما يتوقع الكثيرون الأيام الماضية بمجرد الإعلان عن اسمه.

وأضافت أن المسلسل يدور في قالب كوميدي اجتماعي “لايت”، وتقدم فيه شخصية درية وهي مختلفة عن شخصيات كثيرة قدمتها في مسيرتها الفنية.