سلوى عثمان : انتظروني في نيولوك جديد في «البرنس» و«دهب عيرة»

أشارت إلى أنها تجسد شخصية جديدة عليها في مسلسل "دهب عيرة " مع الفنانة يسرا

كشفت الفنانة سلوى عثمان – في تصريحات لـ “المال” – عن أنها تشارك في بطولة مسلسلين في شهر رمضان القادم ، هما “البرنس” مع الفنان محمد رمضان و”دهب عيرة” مع الفنانة يسرا ، متابعة : انتظرونى فى نيولوك جديد فى المسلسلين.



وأضافت أنها تقدم في مسلسل البرنس شخصية سيدة من منطقة شعبية اسمها” سميحة ” وتربطها علاقة مع محمد رمضان بشكل ما .



وأشارت إلى أنها تجسد شخصية جديدة عليها في مسلسل “دهب عيرة ” مع الفنانة يسرا ، حيث تجسد شخصية سيدة تربطها علاقة صداقة قوية بيسرا وتقف بجانبها في العديد من المواقف الصعبة .



وتابعت أنه توجد أحداث وحكايات يسردها مسلسل” دهب عيرة” بين الأشقاء ، وكذلك تحدث حكايات أخرى بين الأشقاء في مسلسل “البرنس” لكن بطابع شعبي وفي “دهب عيرة” بطابع ” كلاس” نوعا ما حسب البيئة والثقافة الموجودة التي يستعرضها كل مسلسل .