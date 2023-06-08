سلوكها غير طبيعي.. «البيئة»: اصطياد سمكة القرش المتسببة في الهجوم على أحد رواد الغردقة

قالت وزارة البيئة في بيان قبل قليل، إن فريق العمل المختص قام بصيد السمكة المتسببة فى الحادث لفحصها للوقوف علي الأسباب المحتملة لقيامها بالهجوم وبيان ما إذا كانت هي نفس السمكة التى تسببت في الحوادث السابقة.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فريق العمل المختصين بإدارة حادث هجوم سمكة القرش علي أحد رواد شواطئ الغردقة، بتطبيق كامل السياسات المطبقة عالميا لتحقيق أقصي درجات تحقيق السلامة لمرتادي شواطئ البحر الأحمر واتخاذ كل ما يمكن عمله من إجراءات لتلافي تكرار حادث هجوم سمكة القرش مرة أخرى.

وفى ضوء ما تم رصده من سلوكيات غير طبيعية من سمكة القرش المتسببة في الحادث وحقيقة سابقة وقوع حوادث هجوم علي البشر من هذا النوع من القروش سابقا.

فى هذا الصدد، نجح فريق العمل المختص بوزارة البيئة وبالتعاون مع جهات الاختصاص الأخري في السيطرة علي السمكة المتسببة في الحادث وتم نقلها للمعمل لفحصها واستيفاء جميع المعلومات المطلوبة لتحديد الأسباب المحتملة لوقوع الهجوم.

وسوف يصدر عن وزارة البيئة بيان بما انتهت إليه أعمال فحص السمكة فور الانتهاء منها.

وإذ تتقدم وزارة البيئة بخالص الشكر والتقدير لمحافظ البحر الأحمر السيد اللواء عمرو حنفي ومعهد علوم البحار وجمعية هيبكا ومؤسسات الدولة المختصة التي قدمت كامل الدعم لفريق العمل مما انعكس بشكل كبير علي إنجاز التكليفات بكفاءة بالغة.