اقتصاد وأسواق

سلوفينيا تدعم مصر بـ250 ألف جرعة لقاح أسترازينيكا

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول تعزيز سبل التعاون بين مصر وسلوفينيا في القطاع الصحي خاصة في مجال التأهيل الحركي لمصابي الحوادث.
المرسي عزت 9:57 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21 9:57 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، سفيرة دولة سلوفينيا لدى القاهرة ماتيا بريفولشيك، لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي بين البلدين، وجهود التصدي لجائحة فيروس كورونا، وذلك اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول تعزيز سبل التعاون بين مصر وسلوفينيا في القطاع الصحي، خاصة في مجال التأهيل الحركي لمصابي الحوادث.

حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات مع دولة سلوفينيا، والتي تعدّ إحدى الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك من خلال إنشاء مراكز قومية للتأهيل الحركي بمصر ضمن مبادرات الصحة العامة.

اقرأ أيضا  بورصة الدواجن اليوم 11-7-2021 فى مصر

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان وجّهت الشكر لسفيرة دولة سلوفينيا لدعم مصر بـ250 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة استرازينيكا.

كما نقلت لها شكر وتقدير الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمبادرة بلادها لدعم القطاع الصحي بمصر في ظل محدودية الإنتاج العالمي للقاحات فيروس كورونا.

وأضاف مجاهد أن وزيرة الصحة والسكان أطلعت سفيرة دولة سلوفينيا على ما قدمته مصر من دعم للأنظمة الصحية بعدد من دول الصديقة ودول الجوار، وذلك في إطار ضرورة التعاون بين الشعوب والدول، خاصة في وقت الأزمات.

اقرأ أيضا  «الصحة»: تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 19 حالة

من جانبها أعربت سفيرة دولة سلوفينيا عن ترحيب بلادها والاستعداد الكامل للتعاون مع مصر وفتح قنوات الاتصال بين البلدين لمواصلة العلاقات الطيبة وتبادل الخبرات، كما وجّهت الشكر لوزيرة الصحة والسكان لحرص مصر على دعم العلاقات مع الدول.

كما أشادت بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر لتصنيع لقاحات فيروس كورونا، كما أعربت عن تقديرها لدور مصر لدعم دولتي الصين وإيطاليا في بداية جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى حرص مصر على دعم الأنظمة الصحية بدول السودان وجنوب السودان وليبيا وتونس.

اقرأ أيضا  «الإنتاج الحربي» تدعو المستثمرين للاستفادة من إمكانياتها التكنولوجية

كما أعربت عن فخرها بجهود ودور السيدات في الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر من الوجهات السياحية المفضلة لدى المواطنين بدولة سلوفينيا.

كما تبادلت وزيرة الصحة والسكان مع سفيرة دولة سلوفينيا الهدايا التذكارية بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال دولتها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المرسي عزت

ملف الكاتب المرسي عزت

اقرأ أيضاً

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 13-7-2021

محمد مجدي 10:43 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

أسعار الذرة المستوردة ترتفع 40 جنيهًا في الطن

الصاوي أحمد 7:48 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

«الغرف التجارية» يتقدم بمذكرة للجمارك بشأن قرار عرض سماعة بلوتوث المحمول على جهاز الاتصالات كشرط للإفراج عنها

السيد فؤاد 7:36 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 13-7-2021.. وعيار 21 يسجل 789 جنيهًا

عمر سالم 6:49 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

القوى العاملة: بدء التدريب على عدة مهن بالتعاون مع مؤسسة دار الرعايا للبنين بالإسكندرية

دعاء حسني 6:06 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

سعفان: مشروع أضواء يضمن الامتثال لمعايير العمل الدولية والنهوض بالعمل في 4 دول بينها مصر

دعاء حسني 5:53 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21