سلوشنز السعودية توقع عرضا ملزما للاستحواذ على كامل شركة مراكز الاتصال

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) السعودية اليوم الخميس أنها وقعت عرضا ملزما مع شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) وشركة (إي.إس.إم) القابضة ذات المسؤولية المحدودة للاستحواذ على كامل حصص الشركتين في شركة مراكز الاتصال (سي.سي.سي)، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت سلوشنز‭‭‭ ‬‬‬في بيان للبورصة السعودية إن الأطراف اتفقوا على أن يكون مقابل الصفقة “نقدا بالكامل”، حيث تبلغ كامل قيمة المنشأة 450 مليون ريال (119.67 مليون دولار)، “على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون”.

وتتوزع الحصص بنسبة 49 % لشركة إس.تي.سي و51 % لشركة (إي.إس.إم) القابضة.

وقامت سلوشنز بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي للصفقة.

ولازال يتوجب الحصول على موافقات الجهات التنظيمية في السعودية، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة.