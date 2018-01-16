سلمان: معدلات القطاع العقارى ارتفعت 45% في 9 أشهر

رضوى عبد الرازققال أشرف سلمان، وزير الاستثمار الأسبق، رئيس مجلس إدارة أور كابيتال للاستثمار المباشر, إن القطاع العقارى يشهد معدلات نمو متزايدة، واستطاع تحقيق معدل نمو بين 43 و45% خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، بينما وصل المعدل التراكمى للنمو بالقطاع من 2011 وحتى 2017 إلى 31% فقط.وأضاف خلال مش



رضوى عبد الرازق

قال أشرف سلمان، وزير الاستثمار الأسبق، رئيس مجلس إدارة أور كابيتال للاستثمار المباشر, إن القطاع العقارى يشهد معدلات نمو متزايدة، واستطاع تحقيق معدل نمو بين 43 و45% خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، بينما وصل المعدل التراكمى للنمو بالقطاع من 2011 وحتى 2017 إلى 31% فقط.

وأضاف خلال مشاركته بالمائدة المستديرة لمؤتمر انفستجيت العقارى , ان القطاع العقارى يحتل المركز السادس من حيث المشاركة فى الناتج المحلى الاجمالى ووصلت نسبة مشاركته الـ 15 % خلال التسعة اشهر الاولى من 2017 .

واوضح ان تلك النسبة تعطى ثقل للقطاع العقارى واهتماما محليا ودوليا بضخ استثمارات به .

واضاف ان النمو فى الناتج يعكس اثار الاصلاحات التى قامت بها الدولة مؤخرا وتنفيذ مشروعات مرافق وبينة اساسية كما ان اثار الاصلاحات الاقتصادية الاخيرة من تخفيض الدعم على الطاقة وتحرير سعر الصرف وكذلك القوانين المحفزة للاستثمارات من المتوقع ظهور اثارها خلال الربع الثانى من العام الجارى.

واشار الى ان البنك المركزى نجح فى ادارة ملف التضخم فى الثلاثة اشهر الاخيرة بما سينعكس ايجابيا على اقلطاع العقارى فى المرحلة المقبلة.

وأوضح ان القطاع شارك فى معدلات نمو الاقتصاد 4.6 % فى الشهور الأولى.

وقال إنه رغم معدلات النمو فى العام الماضى على المستوى المحلى الا ان القطاع شهد تراجعا فى معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية مقارنة بالدول العربية حيث احتل القطاع المرتبة الاولى فى 2016 تراجع الى المرتبة الثالثة بعد الكويت وعمان.