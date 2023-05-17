«سلك» و«فرست فيجون» يؤسسان سلسلة معامل طبية فى مصر والسعودية

كشف المهندس محمود لاشين، رئيس الشركة السعودية المصرية للمختبرات الطبية «سلك»، عن عقد الأخيرة شراكة مع «الرؤية الأولى الطبية- فرست فيجون» السعودية -التابعة لجامعة الملك عبد العزيز بجدة- لتأسيس كيان فى مجال معامل التحاليل، بنسب مساهمة %50 لكلا الطرفين.

ووقعت شركتا «سلك» و«فرست فيجون» منذ أيام مذكرة تفاهم تحت رعاية جامعة الملك عبدالعزيز، بهدف الشراكة فى إنشاء سلسلة معامل تحاليل طبية مشتركة فى المملكة العربية السعودية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن رأسمال الكيان الجديد سيقدر بنحو 120 مليون ريال، ومستهدف زيادته إلى 150 مليونا خلال الـ5 أعوام المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء 30 فرع معامل خلال السنة الأولى، على أن تكون السلسلة الأكبر فى المملكة.

وأوضح أنه من المستهدف ضخ استثمارات بـ 80 مليون ريال فى المملكة خلال 5 أعوام، مشيرًا إلى أن السلسلة المرتقبة ستبدأ بمدينتى الرياض وجدة بجانب المنطقة الشرقية.

ولفت لاشين إلى أن عودته للاستثمار الطبى عقب تخارجه من شركتى «مستشفى كليوباترا» و«سبيد ميديكال» ترجع إلى وجود فرصة استثمارية واعدة فى ظل الخبرات المتراكمة لأطراف الشراكة.

وتابع أن الكيان الجديد الذى سيؤسس بشراكة «سلك» و«فرست فيجون» سيعمل فى إطار رؤية المملكة 2023 بتطوير الخدمات التشخيصية والاستفادة من مختبرات جامعة الملك عبد العزيز المتطورة للجينات فى تقديم الخدمة بالسوق المصرية.

وعن «السعودية المصرية للمختبرات الطبية – سلك»، أفصح لاشين أنه تم تأسيسها فى جدة بشراكة مجموعة مستثمرين مصريين وسعوديين، برأسمال مبدئى نحو 45 مليون ريال، ومستهدف زيادته لاحقًا وفقًا لخطط التوسعية. وأوضح لاشين أن الشركة الجديدة التى سيتم تأسيسها بين «سلك» و«فرست فيجون» ستدخل السوق المصرية بدءًا من عام 2024، باستثمارات تصل إلى 300 مليون جنيه.