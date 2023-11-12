«سلك» و«جامعة الملك عبدالعزيز» تضخان 62 مليون ريال لتدشين سلسلة معامل خلال 30 شهرا

كشف المهندس محمود لاشين، رئيس الشركة السعودية المصرية للمختبرات الطبية (سلك)، عن اعتزامها ضخ نحو 62 مليون ريال لإنشاء 43 فرع معمل تحاليل خلال 30 شهرا، وذلك بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز.

وأضاف لاشين فى حواره مع برنامج “CEO Level” الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، أن الطرفين أسسا شركة “رؤية سلك” للمختبرات الطبية، بنسبة مساهمة متساوية بينهما، برأسمال 62 مليون ريال.

وأوضح أن الدكتور محمد القحطانى، سيتولى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، بينما ستؤول الإدارة التنفيذية ومنصب العضو المنتدب إلى «لاشين»، لافتًا إلى أن رأسمال سيكفى خطة الفروع المستهدفة.

وأشار رئيس الشركة السعودية المصرية للمختبرات الطبية (سلك)، إلى أن “رؤية سلك” قد تتوسع فى نشاط تشخيص الأورام بجانب معامل التحاليل، إضافة إلى وجود تطلعات للتواجد فى السوق المصرية العام المقبل.

محمود لاشين لـ«CEO Level»: نستهدف 750 مليون ريال مبيعات سنوية و180 مليونًا صافي ربح

وأكد أن “رؤية سلك” تتطلع لتسجيل مبيعات سنوية بقيمة 750 مليون ريال بصافى ربح يصل إلى 180 مليونًا، فى مقارنة العام الثالث من خطة العمل مدعومة بتوجهات المملكة العربية السعودية التى بدأت تأمينا شاملا لكل المواطنين الذين يحق لهم إجراء جميع التحاليل دون موافقات مسبقة.

ولفت رئيس الشركة السعودية المصرية للمختبرات الطبية (سلك)، إلى عزمه تدشين كيان قابض مستقبلاً يضم استثماراته التابعة فى أنشطة معامل التحاليل وتوزيع المستلزمات الطبية.

وأفصح عن تفاصيل صفقة الاستحواذ على %50 من معامل شهيرة بدولة الأردن بقيمة تقترب من 150 مليون جنيه، موضحًا أنها تمت عبر شركة “Premium Diagnostics” المؤسسة فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد ذراع مجموعة “Premium” الاستثمارية.

وأضاف أن مساهمى السعودية المصرية للمختبرات الطبية “سلك”، أسسوا 3 شركات حملت اسم “Premium Diagnostics” فى دول الإمارات والسعودية ومصر، بخلاف وحدة الولايات المتحدة التى تؤول ملكيتها لمساهمين آخرين.

وتوقع رئيس الشركة السعودية المصرية للمختبرات الطبية (سلك)، استحواذ السوق السعودية على %60 من حجم أعمال إيرادات استثمارات “لاشين” مقابل %30 لنظيرتها المصرية، و%10 لمعامل الأردن.