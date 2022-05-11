«سلكت» توقع اتفاقية تعاون مع «فريش إليكتريك» لتزويد العملاء بأجهزة المحمول والإلكترونيات الصغيرة

أعلنت شركة سلكت لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، العاملة في أجهزة المحمول والإلكترونيات، توقعيها بروتوكول تعاون مع شركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية، وذلك لتوفير الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الصغيرة لفروع فريش الرسمية.

أعرب أحمد مصطفى عوض الله، رئيس مجلس إدارة شركة سلكت لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، عن سعادته بالتعاون مع شركة “فريش إليكتريك”، باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجالها، مؤكدا أن الشراكة الجديدة تمكن “سلكت” من تزويد فروع “فريش” بحزمة من المنتجات الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة والتابلت واللابتوب وأجهزة الألعاب، وغيرها من الإلكترونيات الشخصية وملحقاتها.

وأضاف عوض الله أن هذا التعاون يضمن لشركته انتشارا أوسع في فروع تمتلكها شركة “فريش” وزيادة نقاط بيع منتجاتها، كما يضمن لشركة “فريش” زيادة المنتجات التي تقدمها لعملائها في الفروع المملوكة لها، لافتا إلى أن هذه المنتجات تتميز بوجود خدمات إضافية مرتبطة بها مثل خدمات الصيانة والتأمين والتمويل الإستهلاكي.

وأوضح أن شركة سلكت هي شركة تجزئة مصرية، بدأت نشاطها بالسوق المحلية عام 2002، ثم ركزت جهودها على التوسع بفروعها وأنشطتها لتصل حاليا إلى 18 فرع منتشر في عدد من المناط الحيوية والمميزة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، مؤكدا أن الشركة لديها رؤية مرتبطة بالتسويق الإلكتروني لمنتجاتها نظرا لدوره في تنشيط المبيعات وزيادة قاعدة العملاء.

ولفت إلى أن شركة “سلكت” توفر لعملائها تجربة شراء مميزة ومتكاملة، وهي خدمات التقسيط والتأمين والصيانة وخدمات ما بعد البيع، مما يقدم مزايا إضافية للعملاء.

وتابع: “إننا نفخر بكل الصناعات المصرية والتي تم تنفيذها بعقول وأيدي مصرية قادرة على الابتكار، ويأتي على رأس أولوياتنا دعم الصناعة المحلية ونشرها من خلال فروع شركة “فريش إليكتريك “.

وكشف عن أبرز ملامح خطة شركة سلكت خلال الفترة المقبلة، والتي تتركز على التوسع في المحافظات المختلفة وذلك من خلال الفرانشايز ومنح حق امتياز العلامة التجارية.

وأوضح أشرف علي حسين، رئيس قطاع البيع المباشر والشئون الإدارية والقانونية بشركة فريش إليكتريك، أن هذا التعاون يضمن تقديم مزيد من المنتجات الجديدة والمميزة لعملاء فروع “فريش”، لتصبح فروع فريش بعد التعاون الجديد منصة متكاملة للأجهزة المنزلية والشخصية في الوقت نفسه one stop shop يمكن العميل من شراء كافة احتياجاته من مكان واحد.

وأشار إلى أن شركة سلكت تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والتي تمتلك محفظة منتجات مميزة وقوية، ولديها شراكات ناجحة مع عدد من الكيانات التي توفر خدمات إضافية لعملائها ومنها خدمات التقسيط والتأمين والصيانة، وهو ما يضيف خيارات متنوعة للعملاء.

وأضاف أن شركة فريش إلكتيريك تمتلك 9 فروع منتشرة في مناطق متنوعة، ولديها خطة لافتتاح 16 فرعا جديدا خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطته التوسعية بالسوق المحلية.

وأكد أن هذا التعاون يعزز شراكة وانتشار “سلكت” و”فريش إليكتريك “، كما يوفر لعملاء فريش إليكتريك منتجات جديدة وخيارات أفضل، لافتا إلى أن هذا التعاون سيكون بداية لعلاقات قوية ينتج عنها مزيد من الشراكات والتعاون في المستقبل والخدمات المميزة للعملاء.