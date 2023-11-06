سلع مخفضة.. الداخلية: مد فعاليات المرحلة الـ24 من «كلنا واحد» لمدة شهر

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الإثنين- عن مد فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد” لمدة شهر وحتى يوم 7/12/2023، للاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 %، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين.

ونسقت الوزارة مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذ – 6 معارض رئيسية، 37 معرضًا فرعيًا بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية للمشاركة فى المبادرة.

وتواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة “أمان” التابعة للوزارة.

يأتي ذلك في إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.