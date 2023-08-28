سلطنة عمان 890 مليون ريال خلال 5 سنوات مقبلة تكلفة مشروعات بنية الأساسية

أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية عن خطتها الخمسية الحالية التي تركز على استكمال والبدء في عدد من مشاريع الطرق الاستراتيجية بتكلفة تفوق 890 مليون ريال عُماني لضمان توفير بنية أساسية عالمية المستوى وربط مكونات القطاع اللوجستي والقطاعات الأخرى لتعظيم الفائدة المرجوة منها والمحافظة على جودة الطرق وتصنيفها العالمي المتقدم ضمن أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة في رؤية عُمان 2040.

وللحفاظ على أصول الطرق واستدامتها تمّ إسناد 21 اتفاقية لصيانة الطرق الأسفلتية والترابية بمحافظات سلطنة عُمان، بالإضافة إلى الطرق الجبلية بمحافظة ظفار ولمدة خمس سنوات وبتكلفة تبلغ حوالي 110 ملايين ريال عُماني

وبحسب بيان صادر السفارة سلطنة عمان بالقاهرة أن سلطنة عُمان ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات نفذت أكثر من 240 مشروعًا مدرجا تحت 19 برنامجًا مرتبطا بشكل مباشر بـ 5 أولويات من أولويات رؤية عُمان 2040، بنحو 35 مشروعًا ومبادرة استثمارية مرتبطة بأولويتي التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وتأتي بهدف جذب الاستثمارات وتعظيم العوائد من البنى الأساسية لقطاعات النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات.