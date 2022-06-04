سلطنة عمان تعلن عن اكتشافات نفطية جديدة

أعلنت سلطنة عمان اليوم السبت عن اكتشافات نفطية جديدة لدى شركات النفط العاملة بالسلطنة، ستسهم في زيادة الإنتاج ما بين 50 ألفا إلى 100 ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية عن وزير الطاقة والمعادن محمد بن حمد الرمحي.

وأضاف الرمحي أن احتياطي السلطنة من النفط الخام يبلغ حاليا 5.2 مليار برميل فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالي 24 تريليون قدم مكعب.

كما أكد على استمرار جهود الوزارة في تطوير مجال الاستكشافات حتى يبقى الإنتاج من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حاليا، أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة المقبلة.

تحالف “أوبك +” يقرر زيادة الإنتاج في الشهرين المقبلين

اتفق تحالف “أوبك بلس” على زيادة الإنتاج بأكثر من المتوقع، الخميس، لتكون الزيادة بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو المقبل ومثلها في أغسطس.

وأعلن التحالف أنه سيبدأ بضخ هذه الكمية الإضافية ابتداء من الشهر المقبل وسيزيدها بنفس المقدار في أغسطس ، وذلك بعد أن تعهد سابقا بزيادة الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا في يوليو والشهرين اللذين يتبعانه.

وأكدت المجموعة أنها عوضت زيادة سبتمبر المقبل برفع مقدار الزيادة في الشهرين المقبلين من أجل تسريع الحصول على النتائج المرجوة من هذه الخطوة.

من جانبه، رحب البيت الأبيض بهذه الخطوة في بيان صادر عن المتحدثة باسمه والتي أشادت بدور السعودية في قيادة التحالف.

وقالت كارين جان بيير في البيان إن أمريكا تقدر “دور السعودية كرئيس لأوبك بلس وكأكبر منتج في التحالف، في الوصول إلى هذا الاتفاق بين أعضاء المجموعة”، حسب قولها.

وأردفت جان بيير قائلة: “ستواصل الولايات المتحدة الأمريكية استخدام جميع الأدوات المتاحة في مواجهة ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة”، حسب تعبيرها.