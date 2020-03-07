نقل وملاحة

سلطنة عمان تعلق الرحلات غير المنتظمة مع مصر لمدة شهر بسبب «كورونا»

يشترط على المقيمين لدخول السلطنة إبراز شهادة الفحص المسبق (PCR) لإثبات الخلو من فيروس كوفيد ١٩ فيروس كورونا وخضوع القادمين للحجر الصحي ١٤ يومًا
المال - خاص 1:26 ص, الأحد, 8 مارس 20 1:26 ص, الأحد, 8 مارس 20

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أعلنت هيئة الطيران المدني العمانية، تعليق الرحلات غير المنتظمة مع مصر بدءًا من الغد، ولمدة شهر، خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضحت الهيئة في بيان السبت أنه “بعد التنسيق مع الجهات المختصة تعلق الرحلات الجوية غير المنتظمة بين السلطنة وجمهورية مصر العربية اعتبارا من الغد ولمدة شهر”.

وأضافت: “يشترط على المقيمين لدخول السلطنة إبراز شهادة الفحص المسبق (PCR) لإثبات الخلو من فيروس كوفيد ١٩ فيروس كورونا وخضوع القادمين للحجر الصحي ١٤ يومًا”.

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بقلم المال - خاص

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