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سلطنة عمان تصدر قرارات حظر جديدة لمواجهة تفشي كورونا

كما قررت عدم إقامة صلاة العيد، وتفعيل عمل الموظفين عن بعد.
المال - خاص 9:07 م, الأحد, 2 مايو 21 9:07 م, الأحد, 2 مايو 21

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أصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان، عدة قرارات مهمة بشأن الوضع الوبائي في البلاد خلال الفترة المقبلة، بحسب سبوتنيك الروسية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد نقلا عن اللجنة العليا لمحاربة فيروس كورونا أن السلطات ستحظر حركة الأفراد والمركبات من السابعة مساء وحتى الرابعة فجرا في الفترة بين 8 و15 مايو أيار.

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وستحظر عمان أيضا الأنشطة التجارية طوال اليوم خلال نفس الفترة باستثناء متاجر المواد الغذائية ومحطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات.

وستسمح السلطات بخدمات التوصيل للمنازل لجميع البضائع.

كما قررت عدم إقامة صلاة العيد، وتفعيل عمل الموظفين عن بعد.

وتشهد معظم دول العالم بما فيها سلطنة عمان ارتفاعا متصاعدا تزداد خطورته بشكل يومي لحالات الإصابة وعدد المصابين في المستشفيات وغرف العناية المركزة وأعداد الوفيات.

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بقلم المال - خاص

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