سلطنة عمان تستضيف مؤتمر الاتحاد العربي للتأمين 2024

نسق الاتحاد العربي للتأمين الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر العام للاتحاد يوم الأربعاء الماضي الموافق 14/12/2022، وذلك باستضافة الجمعية العمانية للتأمين.

وعقد الاتحاد العربي للتأمين أولى جلساته، وتمت مناقشة استعدادات السوق العمانية والعديد من الأمور اللوجيستية الخاصة بمراسم عقد المؤتمر العام الـ34 للاتحاد العام العربي للتأمين، وتم التأكيد على تشكيل اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر.

وشُكلت اللجنة من شكيب أبو زيد؛ الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، وناصر بن سالم البوسعيدي؛ رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين وممثل سوق التأمين العماني بمجلس الاتحاد، وأحمد المعمري؛ ممثل الهيئة العامة لسوق المال، ورومل طباجة؛ نائب رئيس الجمعية العمانية للتأمين وممثل اللجنة التنفيذية للمؤتمر، وعمر بن أحمد الشيخ؛ نائب الرئيس التنفيذي لشركة ظفار للتأمين وعضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين، وحسن اللواتي؛ الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القطرية وعضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين.

وتم الاتفاق على العديد من الخطوط العريضة للبدء في التحضير لفاعليات المؤتمر، المقرر عقده خلال الفترة من 18 إلى 21/02/2024 بسلطنة عمان، بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال والجمعية العمانية للتأمين.

ووقع الاختيار على سلطنة عمان لاحتضان فعاليات الدورة الـ34 للمؤتمر العام للاتحاد العام العربي للتأمين بموجب قرار المؤتمر العام الـ33 للاتحاد، والذي عُقد خلال الفترة من 5 إلى 8/06/2022 بالجزائر.

ويعتبر المؤتمر العام للاتحاد العربي للتأمين الحدث الأهم في صناعة التأمين العربي، إذ يجمع أكثر من 1500 مشارك من شركات التأمين العربية والعالمية، إلى جانب أنه يمثل ملتقى لرجال الأعمال والقيادات البارزة في سوق التأمين العربي والمهتمين من مختلف دول العالم، ويطرح أهم القضايا والمواضيع ذات العلاقة بتطوير الصناعة التأمينية على المستوى الإقليمي والدولي.

وقد لعبت السوق العمانية دورًا بارزًا في صناعة التأمين العربية، حيث تقوم الهيئة العامة لسوق المال بالإشراف الرقابي على قطاع التأمين العماني الذي يتكون من 21 شركة تأمين منها شركة واحدة معنية بإعادة التأمين، كما أن حجم سوق التأمين العماني يقترب من نصف مليار ريال عماني (1.2 بليون دولار) ويبلغ حجم أصول القطاع 1,2 مليار ريال عماني، وفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة.