سلطنة عمان تدافع عن قرارات أوبك+ فى خفض الإنتاج النفطي : ضروري لطمأنة السوق

أكدت وزارة الطاقة العمانية اليوم الأحد إن القرارات التي اتخذها تكتل “أوبك+” مبنية على اعتبارات “اقتصادية بحتة” و على حقائق العرض والطلب في السوق.

وأضافت أن قرار خفض إنتاج “أوبك+” للإنتاج النفطي بواقع 2 ملايين برميل يوميا مهم وضروري لطمأنة السوق و دعم استقرارها.

اتفق أعضاء أوبك+، في ختام اجتماعهم الأربعاء الماضى، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وفق ما أفاد به بيان المجموعة.

كما أفاد بيان أوبك+ بتمديد “إعلان التعاون” حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر.

وستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ “أوبك+” كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.

وبحسب الاتفاق، ستنخفض حصة السعودية من الإنتاج إلى 10.48 مليون برميل يومياً في نوفمبر.