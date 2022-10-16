سلطة الطيران المدني تطالب الشركات بالالتزام بضوابط موسم العمرة

طالبت سلطة الطيران المدني المصري شركات الطيران وشركات الوكالة العاملة بالسوق المصرية، بضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد الخاصة بموسم العمرة خلال العام الجاري، وذلك ليتم تنفيذها على تلك الشركات والتي تقوم بتسيير رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية الى المملكة العربية السعودية.



وأشارت السلطة أنها تلقت كتاب وزارة السياحة والاثار ” الادارة المركزية لشركات السياحة ” المؤرخ في 12 أكتوبر الجاري بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة، مع الالتزام بما جاء في تلك الضوابط والاليات الواردة بكتاب وزارة السياحة والاثار.

تعليمات سلطة الطيران المدني



وكانت قد أصدرت وزارة السياحة الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها، منذ أغسطس الماضي، على أن يتم تنفيذها خلال أكتوبر الجاري، خاصة أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال هذه الشهر وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

وأوضحت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن الضوابط تضمنت قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وتلك الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تضمنت الضوابط القواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة، وأخرى خاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل علي البوابة المصرية للعمرة وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة، حيث اختص هذا القانون شركات السياحة المرخصة دون غيرها لتنظيم رحلات وبرامج العمرة وذلك لمجابهة السماسرة والقنوات الغير الشرعية وبهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين.

كما نصت الضوابط على ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة لعام 1444هـ بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن كل من وزارة الصحة والسكان المصرية والمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

وأضافت أن الضوابط نصت أيضاً أنه سيتم السماح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة العمرة لموسم 1444هـ اعتباراً من 21 أغسطس الماضي ولمدة شهر شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة.

وأكدت وزارة السياحة أنها تهيب كافة الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود ضوابط وقواعد موسم عمرة 1444هـ حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون وحفاظاً على حقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم، كما تهيب الوزارة عموم المواطنين المصريين بعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المُرخصة لضمان حقوق المعتمرين المصريين وعدم تعرضهم لأي محاولات نصب من قِبل الكيانات الغير شرعية وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهم أثناء العمرة.

وفي نفس السياق عقد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران المصرية الخاصة لمناقشة آليات العمل وتطويرها خلال المرحلة المقبلة ودور الشركات الخاصة في تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية .

وأكد الفريق محمد عباس، أن وزارة الطيران حريصة على تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات للشركات المصرية الخاصة بما يعزز دورها الكبير فى منظومة النقل الجوى ويسهم فى زيادة معدلات الدخل القومى خاصة وأن قطاع الطيران يشهد طفرة تنموية واضحة خلال الفترة الحالية.

وطالب الوزير، شركات الطيران الخاصة بأن تواكب رؤية التطوير المستقبلية التى تستهدفها وزارة المدني من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التى تتعلق بنشاط الطيران الخاص وسبل توفير كافة التسهيلات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات بقطاع النقل الجوى.