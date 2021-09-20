نقل وملاحة

سلطة الطيران المدني تستضيف مجموعة من الدورات بالتعاون مع المنظمة العربية

تحت رعاية الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى
دعاء محمود 8:02 م, الأثنين, 20 سبتمبر 21 8:02 م, الأثنين, 20 سبتمبر 21

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افتتح الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى سلسلة الدورات التدريبية التى تستضيفها سلطة الطيران المدنى، و تأتى الدورة الاولى تحت عنوان مخاطر النقل الجوى وتستمر هذه الدورات على مدار ثلاثة اشهر من خلال الحضور أو تقنية الفيديوكونفرس، تحت رعاية الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى.

وبمشاركة 45 من العاملين بقطاع الطيران من مصر و عدد من الدول العربية، ويتم تقديم الدورة الثانيه فى خلال شهر اكتوبر تحت عنوان الإدارة الاستيراتيجية للنقل الجوى، والدورة الثالثة فى ديسمبر بعنوان تحالف الشركات والمشاركه بالرمز.

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وفى بداية الإفتتاح نقل رئيس سلطة الطيران المدنى تحيات وتقدير الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى للمشاركين متمنياً لهم التوفيق ودعم التواصل وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات المتزايدة التي يواجهها النقل الجوى وتقديم الحلول التي يمكن أن تساهم فى مزيد من التعاون المثمر داخل الوطن العربى، وكذلك الإستفادة من الخبراء لدى جميع الأطراف وضرورة التعاون والشراكة في المجالات ذات الإهتمام المشترك بما يحقق الإستفادة القصوى لقطاع الطيران المدنى على مستوى الوطن العربى.

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وأكد على حرص وزارة الطيران المدنى على توطيد أواصر الصداقة والتعاون مع الأشقاء العرب لبناء مستقبل أفضل لصناعة الطيران قائم على المعرفة والعلوم والتكنولوجيا.

من جانبه نقل خالد عنتر خبير النقل الجوى بالمنظمة خالص تحيات وتقدير المهندس عبد النبى منار مدير عام المنظمة العربية إلى وزير الطيران المدنى ورئيس سلطة الطيران بجمهورية مصر العربية على إستضافة فعاليات هذه الدورات متمنياً للمتدربين تحقيق الهدف من هذه الدورات .

الجدير بالذكر أن هذه الدورة تندرج في إطار سلسلة الدورات التى تنظمها سلطة الطيران المدنى بهدف دراسة الأزمات فى مجال النقل الجوى وكيفية التعامل معها ووضع الخطط لتفادى آثار هذه الأزمات فى المستقبل والدروس المستفادة منها .

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بقلم دعاء محمود

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