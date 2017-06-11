سلطان يوافق على إقامة محطة صرف صحي لخدمة العامرية

تخصيص 5 قطع أراضي لهيئة الأبنية التعليمية لبناء 5 مدارس مها يونسوافق محمد سلطان محافظ الإسكندرية على إقامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي A.B لخدمة أهالي منطقة سيدى كرير والعامرية، كما وافق على الطلب المقدم من شركة توزيع الكهرباء بتخصيص قطعة أرض رقم ٨ بأبعاد (٣٠م* ١٧م) بمسطح ٥١٠ م٢ وذلك ل

تخصيص 5 قطع أراضي لهيئة الأبنية التعليمية لبناء 5 مدارس



مها يونس

وافق محمد سلطان محافظ الإسكندرية على إقامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي A.B لخدمة أهالي منطقة سيدى كرير والعامرية، كما وافق على الطلب المقدم من شركة توزيع الكهرباء بتخصيص قطعة أرض رقم ٨ بأبعاد (٣٠م* ١٧م) بمسطح ٥١٠ م٢ وذلك لإنشاء مبني لوحة توزيع وإدارة صيانة وإدارة الشئون التجارية .

جاء ذلك خﻻل إنعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية لمناقشة جدول الأعمال وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، بحضور اللواء أحمد متولي سكرتير عام محافظة الإسكندرية، واللواء عمرو الشبكشي رئيس جهاز الرقابة الإدارية، واللواء نائل رشاد حكمدار الإسكندرية، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما قرر المجلس التنفيذي تخصيص ٥ قطع أراضي بحي منتزه أول لهيئة الأبنية التعليمية بهدف إقامة مدارس عليها، فيما تم تخصيص قطعة أرض بالمجموعة الرابعة بتقسيم الشركة المتحدة للإسكان والتعمير بمساحة ١٨٥٣م٢ لإقامة المدرسة الأولى، وتخصيص قطعة أرض بالمجموعة الثامنة بتقسيم الشركة المتحدة للاسكان والتعمير بمساحة ١٧٧٦م٢ لإقامة المدرسة الثانية عليها.

وتم تخصيص قطعة أرض بالمجموعة التاسعة بتقسيم الشركة المتحدة للإسكان والتعمير بمساحة ٢٦٠٠م٢ لإقامة المدرسة الثالثة عليها، وتخصيص قطعة أرض بالمجموعة العاشرة بتقسيم الشركة المتحدة للإسكان والتعمير بمساحة ١٤٤٩م٢ لإقامة المدرسة الرابعة، فيما تم تخصيص أرض رقم ١٩٧ بتقسيم فضالي بمساحة ٣٧٥٠م٢ لإقامة المدرسة الخامسة عليها.

ووافق المجلس برئاسة المحافظ على تحديد القيمة الإسمية لأرض بمساحة ٥ فدان بمنطقة الغابة الترفيهية ، والتي تم ترخيصها لصالح نادي الإتحاد السكندري بإعتباره ناديا رياضيا لإقامة ملاعب عليها وذلك دعما للنشاط الرياضي بالمحافظة .

كما تم الموافقة على تخصيص قطعتي أرض الحديقيتن الكائنتين بوسط مساكن العبور بمنطقة الرأس السوداء والتي تبلغ مساحتهما (٣٠* ٧٠)م٢ و (٣٣,٥* ٤٣,٥)م٢ لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة ملاعب مكشوفة ومركز شباب بالمنطقة، على ألا تزيد المساحات المبنية بالمنطقة عن ٥٪ من إجمالي المساحة.