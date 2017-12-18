سلطان يكلف بمتابعة حالة المصابين في حادث أتوبيس التربية والتعليم

الأميري الجامعي يستقبل 3 إصابات من مشرفي أتوبيس الطلابمها يونسكلف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية المسئولة من مديرية الصحة والتربية والتعليم وفريق عمل من المحافظة، بالتوجه على الفور لمستشفى الأميري الجامعي لتفقُّد حالة مصابي حادث الأتوبيس التابع لوزارة التربية

الأميري الجامعي يستقبل 3 إصابات من مشرفي أتوبيس الطلاب





مها يونس

كلف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية المسئولة من مديرية الصحة والتربية والتعليم وفريق عمل من المحافظة، بالتوجه على الفور لمستشفى الأميري الجامعي لتفقُّد حالة مصابي حادث الأتوبيس التابع لوزارة التربية والتعليم قسم التربية الفكرية، القادم من العريش، والذي كان متجهًا إلى رشيد، والاطمئنان على تلقي الحالات المصابة الرعاية الطبية.

يُشار إلى أن الأتوبيس التابع لوزارة التربية والتعليم قسم التربية الفكرية بمحافظة شمال سيناء تحرك من العريش في تمام الساعة 9.30 مساء أمس، ووصل إلى مدينة رشيد الساعة 4.30 فجرًا حين وقعت الحادثة، وكان الأتوبيس يضم حوالى 21 راكبًا، من بينهم 5 مشرفين و12 طالبًا من ذوى الاحتياجات الخاصة والسائق وأسرته، وقد قامت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بتخصيص أتوبيس لنقل الطلاب من رشيد إلى العريش بعد التأكد من سلامتهم.

في هذا الصدد وبمجرد وصول الحالات إلى المستشفى تلقّوا الرعاية الطبية اللازمة وتحركت جميع الأجهزة المسئولة إلى المستشفى على الفور لتفقُّد وضع الحالات الـ3 المصابين المتواجدين في المستشفى الأميري الجامعي وهم: عبد الرحمن عواد (51 سنة) والمصاب ببعض الكدمات السطحية، وتم عمل الأشعة المقطعية والإجراءات الطبية اللازمة وحالته مستقرة وتلقى العلاج اللازم. و المصاب أشرف سيد أحمد (40 سنة) والذي تبيّن من الأشعة المقطعية التي أجريت له، وجود تجمع دموى فى البطن وكدمة في الوجه وحاليًّا يتلقى العلاج اللازم وحالته مستقرة، أما عن الحالة الثالثة المُصابة عزة محمد فتحى (45 سنة) فتبيّن إصابتها بكسر في الذراع اليسرى وجروح وبعض الكدمات المتفرقة، وبمجرد وصولها إلى المستشفى تم فحصها من قبل أطباء العظام والتجميل والأوعية الدموية ويتم حاليًّا تلقيها العلاج الطبي اللازم.

وشدد المحافظ على جميع الجهات بمتابعة استقرار الحالات وإبلاغه بتقرير دوري عن الحالات لحين خروجهم جميعًا من المستشفى ووصولهم إلى العريش مرة أخرى ومتابعة استقرار الحالات من ذويهم وتلقيهم الرعاية والدعم الكامل.