سلطان يفتتح وحدة عناية مركزة ومركز تنمية بالإسكندرية

مها يونس افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية صباح اليوم قسم العناية المركزة المتطورة بمستشفى الصدر بكوم الشقافة في كرموز، لتشمل ١٢ سرير منها ٢ عناية متوسطة وسرير عزل، وذلك لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لاهالي الاسكندرية وخاصة المناطق الأكثر…

مها يونس

افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية صباح اليوم قسم العناية المركزة المتطورة بمستشفى الصدر بكوم الشقافة في كرموز، لتشمل ١٢ سرير منها ٢ عناية متوسطة وسرير عزل، وذلك لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لاهالي الاسكندرية وخاصة المناطق الأكثر احتياجا للخدمة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم البدء في العمل على تطوير العناية في ١٩ نوفمبر الماضي بالتعاون مع الحمامه المدني و نادي الروتاري وتم تجهيز العناية بأجهزة طبية جديدة وأجهزة أكسجين جديدة تشمل مونيتور لمؤشرات النبض والضغط، و طلمبات شفط، ووحدة (upper head unite) وهي توصيلات يحتاجها المريض للأجهزة والاضاءة

إلى جانب تركيب كاميرات فوق كل سرير ووحدتي مراقبة واحدة عند التمريض وأخرى عند الطبيب المناوب هذا بالإضافة إلى إمكانية مراقبة حالة المريض عن بعد عبر الإنترنت ، كما تم إضافة جناح مُلحق لاستراحة الأطباء مزوّد باحتياجاتهم المعيشية وكذلك ملحق غرفة التمريض، والعناية مجهزة ب ١٢ سرير ، إلى جانب مراعاة استخدام طلائات ضد الرطوبة واستخدام تقنيات تمنع تجمعات البكتيريا أو احتمالات تلوث.

وشارك في الافتتاح الدكتور مجدى حجازي، وكيل أول وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور ايمن حليم مدير عام منطقة غرب الطبية، والدكتور سمير خضر أستاذ الحساسية والمناعة، ومدير المستشفى الدكتور خالد عزت استشارى أمراض الصدر والحساسية، والمهندس طارق بخيت مهندس استشارى والقائم بالإشراف والتنفيذ لمشروع تجهيز العناية المتطورة، واعضاء نادي روتاري المساهمين في تطوير العناية

وفي سياق متصل، افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم والمهندس محمد السويدى، رئيس إئتلاف “دعم مصر”، مركز تنمية المجتمع للإئتلاف كأول مقر للمركز بالمحافظة ، وذلك فى إطار مبادرات الإئتلاف بالتواصل مع المواطنين والتعامل مع مشكلاتهم على أرض الواقع وطرح حلول جذرية لها .

وأكد المحافظ على أهمية مثل تلك المراكز التي تعكس التواصل وتلبية إحتياجات وخدمة المواطن ، مشيرا إلى أنه من الضروري عمل توعية للمواطنين وتعريفهم بالصعوبات التي نواجهها ، وأن هدفنا الأساسي هو تنفيذ خطة تنمية وتطوير الدولة .