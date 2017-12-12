سلطان يطمئن على جاهزية الصرف الصحي لاستقبال الأمطار

قام الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، للاطمئنان علي موقف الشركة، والخطة المستقبلية لها، ومدي تجهيز معدات الطواريء بها، وذلك بحضور اللواء أحمد متولي السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، في إطار سلسلة المتابعة المستمرة علي استعدادات أجهزة المحافظة لمواجهة أي احتمالات طارئة للتعامل الفوري واللحظي مع النوات الشديدة.

وتفقد المحافظ الإدارة العامة للخط الساخن والعمليات، والمركز النموذجي لخدمة العملاء بشركة الصرف الصحي، وتم عرض توضيحي بكيفية تلقي الشكاوي والبلاغات عن طريق التلفون بالخط الساخن، و الخدمات التي يقدمها المركز النموذجي، وقياس مدي تقديم الخدمة للمواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة العملاء.

ووجه المحافظ الشكر إلي جميع قيادات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية علي الجهد الذي تم بذله من قبل الشركة في مجال إدارة الأزمة لملف الأمطار، مطالباً ببذل المزيد من الجهد للوصول إلى أعلي المستويات وتقديم أفضل الخدمات للمواطن السكندري.

كما تم عرض تفصيلي خلال الزيارة التفقدية عن إستعدادات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لاستقبال شتاء ٢٠١٧ / ٢٠١٨.