سلطان يطلق مبادرة عاش هنا للحفاظ على التراث الحضاري للثغر

مها يونسأطلق الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، مبادرة "عاش هنا"، والتي تهدف إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش فيها الفنانون والسينمائيون، وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء، وأهم الفنانين والشخصيات التاريخية التي أسهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية والتاريخية بمصر عبر تاريخها الحديث.

مها يونس





أطلق الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، مبادرة “عاش هنا”، والتي تهدف إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش فيها الفنانون والسينمائيون، وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء، وأهم الفنانين والشخصيات التاريخية التي أسهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية والتاريخية بمصر عبر تاريخها الحديث.

وقال سلطان إن المبادرة تأتي انطلاقًا من إيمان المحافظة بأهمية الحفاظ على التراث الحضاري والتاريخي للإسكندرية.

وكلف المحافظ مجلس الإسكندرية للتراث الحضاري بوضع لافتة على المبنى توضح اسم الشخصية التي سكنت المبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني، مما يساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني المهمة على مستوى الإسكندرية.

وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى تعريف الأجيال الحالية بتاريخنا، حيث إن معظم الشوارع فى الإسكندرية تحمل بين جوانبها حكايات شيقة ونادرة، والتى أصبحت جزءًا لا ينفصل من تاريخنا القومى.

كما طالب المواطنين بالتفاعل مع المبادرة من خلال الصفحة الخاصة به عبر موقع التواصل الاجتماعي، من خلال تصوير المواقع أو مد القائمين على الصفحة بأي معلومات تختص بإحدى الشخصيات البارزة التي كانت تعيش في الإسكندرية.