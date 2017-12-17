سلطان ورسلان يتفقدان محطة مياه المنشية 2 بالإسكندرية

خاصتفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية يرافقه مهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى محطة مياه المنشية 2، بطاقة إنتاجية 240 ألف متر مكعب فى اليوم، والتي تغذى منطقة أبيس، مرغم، منطقة 21 - 26.وتفقد الدكتور المحافظ معمل المحطة وأجهزة ضبط ومراقبة إنتاج مياه ال

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تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية يرافقه مهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى محطة مياه المنشية 2، بطاقة إنتاجية 240 ألف متر مكعب فى اليوم، والتي تغذى منطقة أبيس، مرغم، منطقة 21 – 26.

وتفقد الدكتور المحافظ معمل المحطة وأجهزة ضبط ومراقبة إنتاج مياه الشرب وتحديد جرعات الكلور والشبة المستخدمة فى مراحل تنقية المياه.

وشهد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي جانبا من فعاليات مسابقة السلامة والصحة المهنية، والتي شارك بها 18 شركة تابعة بمحافظة الإسكندرية، وشملت المسابقة كيفية التعامل بالأماكن الضيقة والمغلقة لإصلاح المحابس والطلمبات، وإصلاح وصيانة الماكينات الغاطسة، وتنفيذ محاكاة للتعامل السريع الفوري مع تسربات أو أى خلل قد يصيب منظومة الكلور.

وأوضح، رسلان، أن المسابقة تعد بمثابة اختبار حقيقي لفاعلية وكفاءة إدارات السلامة والصحة المهنية بالشركات التابعة.

وأكد، على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية بكافة محطات ومواقع مياه الشرب والصرف الصحى.

وشدد رسلان على أهمية الاهتمام بالعنصر البشرى بالشركات التابعة، وتدريب العاملين على كيفية التعامل فى الأماكن الخطرة.

وقال مهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن الشركة حرصت على استضافة مسابقة تنمية مهارات العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية بشركات مياه الشرب والصرف الصحى للعام الثاني على التوالي لترسيخ مفهوم السلامة والصحة لدى العاملين.

وأكد، على جودة المياه المنتجة بالمحافظة، مشيراً أنه يتم رفع وتحليل عينات من كافة مراحل إنتاج المياه بالمحطة كل ساعتين، للتأكد من جودة المياه المنتجة.

واستعرض جابر موقف المحطات القائمة، مجهودات الشركة لرفع كفاءة المحطات والشبكات وترشيد الطاقة وتقليل الفاقد، موقف الشبكات، مجهودات الشركة فى مجال جودة مياه الشرب، التدريب وتنمية الطاقات البشرية، التوعية وخدمة العملاء، التشغيل الذاتي والاهتمام بتنمية النشاط التسويقي لزيادة إيرادات الشركة .

وأضاف أن نطاق خدمة شركة مياه الإسكندرية يمتد من أبوقير شرقاً و حتى مدينة الحمام (61 كم) غرباً و جنوباً حتي مدينة النوبارية الجديدة.

وأوضح أن متوسط الإنتاج اليومي لمياه الشرب بالمحافظة يقدر بـ 2.8 مليون متر مكعب يوميا، وأطوال شبكات المياه حوالى9آلاف كم، ويبلغ عدد المشتركين مليون و57 ألف مشترك، ويبلغ عدد المستفيدين 5.7 مليون نسمة، مشيراً أن متوسط نصيب الفرد السكندري 240 لتر يوميا.

وأكد على أهمية منظومة التشغيل الذاتي وتحقيق الاكتفاء ذاتيا من خلال ورش النجارة، ورش صيانة العدادات، وخياطة ملابس العاملين، وأعمال المطبعة، إصلاح الطلمبات، ولوحات الكهرباء، خدمة نظم المعلومات الجغرافية GIS، وأعمال المساحة، وتطهير الخزانات.