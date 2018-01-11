سلطان والعصار يفتتحان معرض المنتجات المدنية بالإسكندرية

مها يونس أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أن وزارة الإنتاج الحربي لها إسهامات عديدة فى تنفيذ مشروعات متعددة لصالح المحافظة و خدمة أبناء الإسكندرية والحصول على أجود المنتجات بأقل الأسعار. جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي ، معرض المنتجات المدنية لمصانع ا

مها يونس





أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أن وزارة الإنتاج الحربي لها إسهامات عديدة فى تنفيذ مشروعات متعددة لصالح المحافظة و خدمة أبناء الإسكندرية والحصول على أجود المنتجات بأقل الأسعار.





جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي ، معرض المنتجات المدنية لمصانع الإنتاج الحربى فرع منطقة مصطفى كامل ، بعد تطويره بالكامل بتنفيذ شركة الإتاج الحربي للمشروعات، وذلك في إطار التعاون المثمر والمستمر بين المحافظة والوزارة.





وأضاف “سلطان” أن إفتتاح معارض الإنتاج الحربي بالمحافظة تساهم في توفير جميع السلع التي يحتاجها البيت المصري بخامات عالية الجودة

واستطرد “نقدم الشكر للوزير ووزارة الإنتاج الحربي على تعاونهم ، واختيارهم الإسكندرية لتطوير معارضها في المرحلة الأولى ، والهدف هو خدمة المواطن المصري وليس بهدف الربح ” .





ويأتي ذلك استكمالا لخطة تطوير شاملة للمعارض التي بدأت منذ العام الماضى لتطوير ٢٢ معرضا ومنفذ بيع للمنتجات المدنية للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية .

