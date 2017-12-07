سلطان : نسعى لتحقيق طفرة استثمارية بالثغر

مها يونسقال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إنه يعمل على تدعيم المناخ الاستثماري بالإسكندرية؛ لتوفير فرص عمل لأهالي الثغر، وتحقيق طفرة استثمارية وتنموية بشكل واسع من خلال فتح آفاق جديدة لكل المستثمرين وتقوية جسر الثقة بينهم وبين الدولة، وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية، وخاصة في منطقة غ

مها يونس

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إنه يعمل على تدعيم المناخ الاستثماري بالإسكندرية؛ لتوفير فرص عمل لأهالي الثغر، وتحقيق طفرة استثمارية وتنموية بشكل واسع من خلال فتح آفاق جديدة لكل المستثمرين وتقوية جسر الثقة بينهم وبين الدولة، وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية، وخاصة في منطقة غرب الإسكندرية.





وأضاف سلطان، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بجلسته (141)، أنه جارٍ العمل على خلق مشاريع هادفة خارج الصندوق وفي إطار القانون، مؤكدًا أنه يعمل جاهدًا على حل مشكلات مختلف المصانع والمشاريع الاستثمارية بها التي بدورها تسهم في جلب المزيد من المستثمرين.

وأكد المحافظ أهمية توفير فرص عمل لشباب الخريجين ومتابعة المستثمرين بمدى التزامهم بتوفير فرص العمل التي تم الاتفاق عليها خلال تقديم مشاريعهم، مشيرًا إلى حرص الحكومة على مساعدة الشباب بتوفير فرص عمل لهم وهو ما يسهم فى تحقيق التنمية المطلوبة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية.

وخلال الاجتماع استعرضت الهيئة العامة للاستثمار العرض التقديمي لأهم المشروعات التي تخدم محافظة الإسكندرية ونشاطات الهيئة ومدى مساهمتها في نمو الصادرات ومعدل الاستثمارات والنشاط الصناعي ومدى توفر فرص العمالة المصرية والأجنبية بالمشروعات، ومراحل تطور المشروعات ورءوس الأموال بها، وكذا تطور التكاليف الاستثمارية لها.

يذكر أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 177 لسنة 1976، وتقام على مساحة 1353 فدانًا، تنقسم إلى 68% منها تشمل المساحة المخصصة للمشروعات الموافق عليها لمزاولة نشاط التصنيع أو التخزين أو الخدمات، وإلى 32% مخصصة للخدمات والمرافق، والمساحات الخضراء، والطرق الداخلية، وهي منطقة كاملة تحتوي على شبكات للمياه، والكهرباء والغاز الطبيعي، والتليفونات، وشبكة للصرف الصحي والصناعي.