سلطان: لجنة للتحقيق فى تسرب غاز وروائح ببرج العرب

المحافظ: خروج جميع حالات الاختناق بعد الاطمئنان عليهممها يونستلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغا فجر اليوم يفيد بتسرب غاز ورائحة غير معلوم مصدرها، آخر شارع المحكمة القديمة بجوار الوحدة الصحية ببرج العرب.وفي هذا الصدد كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، جميع المسئولين للتحرك الفوري ل

المحافظ: خروج جميع حالات الاختناق بعد الاطمئنان عليهم

مها يونس

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغا فجر اليوم يفيد بتسرب غاز ورائحة غير معلوم مصدرها، آخر شارع المحكمة القديمة بجوار الوحدة الصحية ببرج العرب.

وفي هذا الصدد كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، جميع المسئولين للتحرك الفوري للموقع ومعرفة أسباب التسرب.

وأوضح سلطان أنه بالمتابعة تبين تسرب غاز بالمنطقة الصناعية الرابعة ببرج العرب، ناتج عن فتح تانك قديم من داخل مصنع جرين ڤالي للنفايات، مضيفا أن تسرب الغاز نتج عنه انبعاث روائح متطايرة وصلت لمناطق برج العرب والعجمي والعامرية، مما تسبب في إصابة ٢١ حالة اختناق وتشنج، تم نقل ١٤ منهم لمستشفى برج العرب العام، و ٧ حالات للمستشفى الرئيسي الجامعي.

على الصعيد ذاته تابع الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، جميع الحالات، مؤكدا تلقيهم العناية اللازمة، مشيرا إلى تم خروج جميع الحالات من المستشفى بعد تحسن حالاتهم، بالإضافة إلى تكليف إدارة الرصد البيئي بالمديرية لعمل الإجراءات اللازمة لقياس الانبعاثات بالمنطقة.

ومن جانبها شكلت الدكتورة هدى مصطفى رئيس جهاز شئون البيئة، لجنة لمعاينة الموقع والتحقيق في الواقعة، بينما كلف المحافظ رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة البيئة لتشكيل لجنة أخرى من الوزارة لفحص الموقف.

ولفت “سلطان” إلى أنه تم عمل المحاضر اللازمة، وجار التحقيق وستتم محاسبة المقصرين والمخالفين فور انتهاء التحقيقات.