سيـــاســة

سلطان عمان: سأسير على نهج قابوس في عدم التدخل بشؤون الدول

جاء ذلك في خطاب تنصيبه سلطانًا جديدًا للبلاد بعد أداء اليمين الدستورية، إثر الانتهاء من مراسم دفن السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية صباح اليوم.
أحمد صبري 11:54 ص, السبت, 11 يناير 20 11:54 ص, السبت, 11 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الجديد، إنه سيحرص على السير على نفس سلفه السلطان الراحل قابوس بن سعيد في السياسة الخارجية للدولة، والقائمة على حسن الجوار والتعاون الدولي، وعدم التدخل في شؤون الغير وحل الخلافات بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول.

جاء ذلك في خطاب تنصيبه سلطانًا جديدًا للبلاد بعد أداء اليمين الدستورية، إثر الانتهاء من مراسم دفن السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأضاف بن طارق ‏أن بلاده ستظل مع أشقائها في دول مجلس التعاون الإسهام في دفع مسيرة التعاون، ‏والعمل على النأي بالمنطقة عن الصراعات والخلافات وتحقيق التكامل الاقتصادي، وستتدعم جامعة الدول العربية ومواثيق الأمم المتحدة ‏وستحترم الاتفاقيات الموقعة.

كان ديوان البلاط السلطاني، قد أعلن صباح اليوم عن وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد، في عمر يناهز 79 عامًا، دون تحديد خليفة له حيث لا يوجد له أبناء ذكور.

وأعلن التلفزيون العماني أن هيثم بن طارق بن تيمور هو السلطان الجديد لسلطنة عمان، خلفًا للسلطان قابوس حيث كان هيثم وزيرًا للثقافة وابن عم قابوس.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد صبري

ملف الكاتب أحمد صبري

اقرأ أيضاً

هيثم بن طارق آل سعيد.. تعرف على سلطان عمان الجديد

مصطفى الجُدي 12:14 م, السبت, 11 يناير 20

مصر تعلن الحداد 3 أيام على رحيل السلطان قابوس

مصطفى الجُدي 11:39 ص, السبت, 11 يناير 20

السيسي مقدما التعازي في وفاة السلطان قابوس : كان داعما للقضايا العربية والإسلامية

أحمد صبري 10:57 ص, السبت, 11 يناير 20

رسميا.. التلفزيون العماني يعلن خليفة السلطان قابوس

أحمد صبري 9:33 ص, السبت, 11 يناير 20