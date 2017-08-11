سلطان : حادث خورشيد نتيجة تصادم قطار متحرك بآخر متوقف

ارتفاع عدد المصابين لـ143.. ووفاة 36 مها يونس قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن المؤشرات الأولية للوفيات وصلت إلى 36 متوفى، وعدد المصابين وصل حتى الآن لـ143 مصابًا، مؤكدًا أنه جارٍ حصر جميع الخسائر، والمُقرر أن يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الحصر. وأشار إلى أنه تم

ارتفاع عدد المصابين لـ143.. ووفاة 36



مها يونس



قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن المؤشرات الأولية للوفيات وصلت إلى 36 متوفى، وعدد المصابين وصل حتى الآن لـ143 مصابًا، مؤكدًا أنه جارٍ حصر جميع الخسائر، والمُقرر أن يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الحصر.

وأشار إلى أنه تم فتح باب التحقيقات والنيابة العامة وتشكيل لجنة من هيئة السكة الحديد والنقل والجهات المختصة؛ لمعرفة أسباب هذا الحادث الأليم، لافتًا إلى أن المؤشرات الأولية للحادث جاءت نتيجة تصادم قطار متحرك في قطار آخر متوقف بناء على الإشارة.

وتفقد المحافظ، برفقة الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم، موقع حادث تصادم قطاري منطقة خورشيد بحي المنتزه أول؛ لمتابعة تداعيات الموقف ونقل المصابين للمستشفيات.

وأكد المحافظ أنه وصلت عدة أوناش من القوات المسلحة وشركة بتروجيت والمقاولين العرب، لموقع الحادث، وبدأ رفع عربات القطار المهشمة؛ لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، كما تم الدفع بعدد 6 محولات كهربائية من شركة الكهرباء والمنطقة الشمالية لإنارة الموقع واستكمال كل الأعمال.

وذكر أنه وصل عدد 20 سيارة نقل لمحطة قطار كفر الدوار؛ لنقل الركاب المتجهين إلى الإسكندرية مجانًا، لحين البدء في تشغيل حركة القطارات، مؤكدًا التواصل مستمر بين غرفة عمليات مجلس الوزراء، وغرفة عمليات المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه فور وقوع الحادث توجه إلى الموقع في الحال برفقة جميع القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وقيادة المنطقة الشمالية؛ للوقوف على تبعات الموقف على الطبيعة وعمليات نقل المصابين والوفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مرافق المحافظة والمستشفيات، وتم الدفع بفرق الأمن وانتشار قوات الدفاع الأمني، والدفع بعدد 25 سيارة إسعاف، كما تم نقل جميع المصابين إلى عدة مستشفيات “الميري وسموحة الجامعي والشرطة ورأس التين العام، وجمال عبد الناصر ومستشفى الإيطالي ومستشفى الجمهورية”.