سلطان: تركيب 20 كشافا بكنيسة ماكسيموس استعدادا لأعياد الميلاد

مها يونسذكر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بأنه تم تركيب ٢٠ كشاف إنارة بالمنطقة المحيطة بكنيسة ماكسيموس بشارع ٤٥، وذلك حرصا على أمن وسلامة المواطنين واستعدادا لاستقبال موسم أعياد الأخوة المسيحين.يأتي هذا تطبيقا لمبادرة "أسبوع الإنارة" علي مستوي أحياء المحافظة، وذلك بتكليف رؤساء الأحياء بال



مها يونس

ذكر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بأنه تم تركيب ٢٠ كشاف إنارة بالمنطقة المحيطة بكنيسة ماكسيموس بشارع ٤٥، وذلك حرصا على أمن وسلامة المواطنين واستعدادا لاستقبال موسم أعياد الأخوة المسيحين.

يأتي هذا تطبيقا لمبادرة “أسبوع الإنارة” علي مستوي أحياء المحافظة، وذلك بتكليف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة الكهرباء وجميع الجهات المعنية لرفع مستوي الإنارة والإضاءة العامة بشوارع المحافظة بالشكل الذي يرتضيه المواطن السكندري، ولتفادي وقوع أي حوادث ناتجة عن سوء حالة الإنارة بالطرق الرئيسية.

كما كلف “سلطان” رئيس حي منتزه أول بضرورة الإنتهاء من تركيب جميع كشافات الإنارة وإنهاء كافة أعمال تركيب أعمدة الإنارة وتشغيل التيار الكهربائي.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء وشركة الكهرباء بأنه سيمر بنفسه للتأكد من مستوي الإضاءة علي مستوي المحافظة، وأنه لن يتهاون في أي تقصير بذلك، مكلفا وحدة التدخل السريع بالمحافظة بالنزول علي أرض الواقع وعمل تقارير دورية بمستوي الإضاءة.