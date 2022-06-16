سلطان الدويش: اكتشاف جعران فرعوني بالكويت يؤكد وجود علاقات تجارية بين مصر وحضارة «الدلمون»

أكد مدير متحف الكويت الوطني الدكتور سلطان الدويش، عمق العلاقات التاريخية بين الحضارة المصرية القديمة وحضارة “الدلمون” بالخليج العربي والكويت منذ ما يقارب من ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد، حيث تم اكتشاف جعران مصري بجزيرة “فيلكا” بالكويت مما يؤكد وجود علاقات تجارية بين الحضارة المصرية القديمة وحضارة الدلمون بالخليج العربي والتي كان مركزها الكويت.

وقال مدير المتحف الوطني الكويتي، في تصريح لـ “أنباء الشرق الأوسط” اليوم الخميس على هامش تسلم السفارة المصرية لخمس قطع أثرية تم ضبطهما عام 2019، إن الدولة المصرية لها فضل كبير علينا، خاصة في مجال التعليم والثقافة والكثير منا خريج الجامعات المصرية.

وأكد أنه كانت هناك بعثات كويتية للكشف عن الآثار منذ ثمانينات القرن الماضي بمنطقة بهنسة، وتم إصدار كتاب عن تلك البعثات والتعاون المصري الكويتي في الكشف عن الآثار.