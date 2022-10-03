سلطان: البنك التجاري الدولي لعب دورا كبيرا في تعزيز التنمية المستدامة بمصر

قال محمد سلطان، رئيس قطاع العمليات بالبنك التجاري الدولي CIP، خلال مؤتمر الطريق نحو مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد اليوم 3 أكتوبر في القاهرة، إن البنك التجاري الدولي لعب دورا كبيرا في دعم التنمية المستدامة في مصر في آخر 10 سنوات، مشيرا إلى أن مصرفه يولي اهتماها كبيرا بمجال التمويل المستدام.

وأفاد خلال كلمته في مؤتمر الطريق نحو COP27، أن مصرفه استطاع دمج مبادئ الاستدامة في سياسات بنك CIP، خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك بما يتناسب مع سياسة التمويل المستدامة التي أصدرها البنك في يناير الماضي والتي بلغ عددها 37 سياسة.