سلطان: الانتهاء من تطوير نفق كليوباترا نهاية يوليو

شدد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على ضرورة تكثيف العمل للانتهاء من أعمال توسعة وتطوير نفق كليوباترا في الموعد المقرر له نهاية يوليو المقبل، وخلال الاحتفالات بالعيد القومي للمدينة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية فجر اليوم للتعرف على آخر ما تم في مشروع توسعة وتطوير النفق والذي تصل تكلفته إلى ٣٦ مليون جنيها.

وأوضح المحافظ أن أعمال توسعة وتطوير النفق تعمل على حل مشكلة الكثافة والتكدس المروري بالمنطقة، وذلك بمضاعفة عدد الحارات المرورية، ليصبح النفق ٤ حارات مرورية في كل اتجاه بدلا من حارتين.

ولفت إلى أنه سيتم اليوم الانتهاء من أعمال صب جوانب النفق، ليبدأ القائمون على المشروع عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك في إزالة قطاعات الحديد من الكوبري المؤقت للسكة الحديد، والبدء في رصف مخارج ومداخل النفق، واعتمادها من قبل إدارة المرور بالتنسيق مع كلية الهندسة لتنظيم حركة الحارات وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

وعلى الصعيد ذاته، وجه سلطان جميع القائمين على المشروع للعمل على سرعة الإنتهاء من النفق في الوقت المقرر له وتذليل كافة العقبات التي من الممكن أن تواجه المشروع؛ مشدداً على أنه سيقوم بالمرور اليومي على المشروع لمتابعة الانتهاء من العمل به في الوقت المحدد، وأكد ضرورة أن يشعر المواطن السكندري بالتغيير الذي يحدث على أرض الواقع.

يأتي هذا في إطار تنفيذ المحافظة لخطة كاملة لرفع كفاءة الطرق والأنفاق والمحاور الرئيسية بالمحافظة والتي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين وتسهيل الحركة المرورية وعودة الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر الأبيض المتوسط.