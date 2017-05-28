سلطان: افتتاح موقع 9 ن لمعالجة حمأة الصرف الصحى غرب الإسكندرية

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة الإسكندرية بجلسته الثالثة عشرة للعام الدراسى ٢٠١٦ -٢٠١٧، بحضور الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد المختلفة بالجامعة، وذلك لمناقشة جدول أعمال مجلس الجامعة، بمشاركة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.

وكانت المحافظة قد قررت إعادة تشغيل موقع ( ٩ن ) لمعالجة حمأة الصرف الصحى، وذلك لما له من آثار إيجابية على تخفيف الضغط على شبكة الصرف الصحى الرئيسية بالثغر، والذى يعمل على الحد من التأثيرات السلبية من استمرار غلقه على السكان والبيئة المحيطة.

وكان قد تم إغلاق موقع ٩ن فى ١٨ مايو ٢٠١٣ ثم إعادة فتحه لمدة ٣ شهور تجريبية ١٩ يناير ٢٠١٤ وتم إغلاقه بعدها حتى الآن، وذلك نظرا لاستغلال الموقع فى غير الأغراض المخصصة له، حيث تم استخدامه فى دفن المخلفات الصناعية البترولية الخطرة بدون ترخيص بدلا من استخدامه فى استقبال حمأة معالجة الصرف الصحى.