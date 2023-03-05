«سلطانة الطرب» شريفة فاضل.. صوت عظيم رحل بجسده وسيبقى خالدا في الذاكرة

رحلت عن دنيانا صباح اليوم المطربة القديرة سلطانة الطرب ، شريفة فاضل ، بعد رحلة من العطاء الفني في مسيرتها الفنية التي قدمت فيها العديد من الأغنيات المميزة التي صناعت بها بصمة كبيرة في قلوب الجمهور المصري والعربي .

كانت تعتبر نفسها الأم المكلومة الباكية في كل ليلة على رحيل ابنها والتي لُقبت بسببه بلقب أم البطل أم الشهيد، قدمت شريفة فاضل أغنية أم البطل وهى الأغنية التي تسببت في نزيف حاد فى الأحبال الصوتية لها عقب حرب أكتوبر حيث قامت بتأديتها و من كثرة حبسها لدموعها خلال الغناء أصيبت بنزيف.

كان لها العديد من الأعمال التي تعيش في الوجدان ومنها أغنية “تم البدر بدرى”، “أم البطل” و”مبروك عليك يا معجبانى يا غالى”، و”فلاح كان فايت بيغنى”، “حارة السقايين”، “وآه من الصبر وآه”، “وآه يالمكتوب” و”الليل”.

أكرم عادل : أعمالها الغنائية لم تكن كثيرة لكن أغنياتها كانت قريبة جدا

قال الموزع الموسيقي أكرم عادل إن الراحلة شريفة فاضل كانت لها سيرة طيبة على المستوى الشخصي طيلة مسيرتها الفنية .

وأضاف للمال أن أعمالها الغنائية لم تكن كثيرة لكن أغنياتها كانت قريبة جدا من قلوب الجمهور خاضة أغنيتي ” والله لسه بدري” و” أم البطل ” .

وأشار إلى أنها ابتعدت عن الساحة الفنية منذ سنوات ، لأنها أحست أن تواجدها في وقت معين لن يضيف لها بل سيأخذ منها الكثير .

وتابع قائلا كانت تملك صوتا رائعا وإحساسا عظيما ، ولايمكن أن يمر شهر رمضان الكريم كل عام دون أن نستمع لأغنيتها ” والله لس بدري يا شهر الصيام ” .

إسلام خليل: كانت مدرسة غنائية مختلفة عن أم كلثوم وعبد الحليم حافظ

وأعرب الشاعر الغنائي اسلام خليل عن كون الفنانة الراحلة شريفة فاضل تعتبر من جيل الزمن الجميل ، وتميزت بأغنيات عديدة أهمها ” أم البطل.

ولفت إلى أنها كانت مدرسة غنائية مختلفة عن أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وغيرهم ، لكنها كانت من الجيل العظيم في الغناء قبل أن يتدهور سوق الموسيقى بمصر السنين الماضية .

كما أن أغنيتها ” والله لسه بدري ياشهر الصيام” ، مازالت عالقة في ذاكرة ووجدان الجمهور حتى الآن برغم طرحها منذ سنوات طويلة ، لذلك شريفة فاضل ستبقى في أذهان الجميع وستظل باقية بأعمالها المميزة التي قدمتها مثل العظماء الذي سبقوها سواء حليم أو أم كلثوم ونجيب محفوظ والشيخ الطبلاوي وكذلك الشيخ النقشبندي وغيرهم وفق” خليل” .

مدين : ستكون واحدة من هذه الأصوات الباقية في حياتنا رغم رحيلها بجسدها

بدوره قال الملحن مدين إن شريفة فاضل كانت من الفنانات الكبار الذين لهم بصمات فنية في مجال الأغنيات الخاصة بالمناسبات .

وتطرق إلى أنه لايعلم أحدا سبب غيابها عن الساحة الفنية لسنوات ، لكنها كانت قيمة فنية كبيرة ورحيلها خسارة كبيرة .

وقال أيضا إن أي صوت مصري قدم فنا ممتعا للجمهور بالطبع سيعيش في ذاكرته طيلة العمر ، وشريفة فاضل ستكون واحدة من هذه الأصوات الباقية في حياتنا رغم رحيلها بجسدها .