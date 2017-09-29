سلطات كتالونيا: مكاتب التصويت جاهزة لاستفتاء الاستقلال

أ ف ب قال جوردي تورول المتحدث باسم حكومة كتالونيا، إن 2315 مكتب تصويت في كافة أرجاء المنطقة جاهزة لاستفتاء الاستقلال الذي يعقد الأحد المقبل، تحت إشراف 7200 شخص.ويسعى قادة الإقليم إلى تبديد الشكوك بشأن إجراء الاستفتاء الذي دعي إليه 3.5 مليون ناخب، مؤكدين المضي قدما رغم محاولات مدريد إجهاضه.وعرض ا

أ ف ب

قال جوردي تورول المتحدث باسم حكومة كتالونيا، إن 2315 مكتب تصويت في كافة أرجاء المنطقة جاهزة لاستفتاء الاستقلال الذي يعقد الأحد المقبل، تحت إشراف 7200 شخص.

ويسعى قادة الإقليم إلى تبديد الشكوك بشأن إجراء الاستفتاء الذي دعي إليه 3.5 مليون ناخب، مؤكدين المضي قدما رغم محاولات مدريد إجهاضه.

وعرض المتحدث في مؤتمر صحفي، عقد اليوم، الجمعة، بحضور نائب رئيس إقليم كاتالونيا اوريول جونكيراس ومسؤول العلاقات الخارجية في حكومة كاتالونيا راؤول روميفا، صندوق تصويت بلاستيكي أبيض اللون شبه شفاف ممهورا بشعار حكومة كاتالونيا.

وأمرت السلطات الإسبانية الشرطة بمنع أي تصويت في الاستفتاء في سعيها للتصدي لواحدة من كبرى الأزمات السياسية التي تواجه إسبانيا منذ إعادة تفعيل الديموقراطية في سبعينيات القرن الماضي بعد رحيل الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو.

وتقوم الشرطة الإسبانية منذ أيام بمصادرة أغراض على صلة بالاستفتاء كبطاقات التصويت، إلا أنها فشلت حتى الآن في ايجاد كميات كبيرة من صناديق الاقتراع.

ومنذ أسابيع تسعى سلطات كاتالونيا إلى إخفاء صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت، خوفا من مصادرتها من قبل السلطات المركزية. كما تعمل على فتح مواقع إلكترونية لتمكين الناخبين من معرفة أماكن مراكز الاقتراع للاستفتاء.

وعلى مدى الايام القليلة الماضية، أمر قضاة ومدعون باغلاق مواقع الكترونية على صلة بالتصويت واعتقال كبار القيمين على تنظيم الاستفتاء.

