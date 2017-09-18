سلسلة الوجبات السريعة الفلبينية التي هزمت ماكدونالدز

إعداد– عبد الغفور أحمد محسنتمكنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الفلبينية جوليبي Jollibee من الحفاظ على هيمنتها في السوق الفلبينية رغم التنافس الشرس مع السلسلة الأمريكية الأشهر في العالم "ماكدونالدز"، وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر" فإن نجاح جوليبي انعكس في صورة 978 فرعًا بطول البلاد وعرضها، مقارنة

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن

تمكنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الفلبينية جوليبي Jollibee من الحفاظ على هيمنتها في السوق الفلبينية رغم التنافس الشرس مع السلسلة الأمريكية الأشهر في العالم “ماكدونالدز”، وبحسب موقع “بيزنس إنسايدر” فإن نجاح جوليبي انعكس في صورة 978 فرعًا بطول البلاد وعرضها، مقارنة بـ521 فرعًا فقط لماكدونالدز التي كانت قد أعلنت عن خطة للتوسع في آسيا.





جوليبي لم تكتف بالنجاح الذي حققته على أرضها، بل نقلت المنافسة إلى أرض الخصم معلنة عن خطط لزيادة عدد فروعها الـ36 في الولايات المتحدة، واستهدفت على وجه الخصوص ولايتي إلينوي وفلوريدا.

وكانت جوليبي قد استحوذت على 50% من أسهم سلسلة المطاعم الأمريكية “سماش برجر” عام 2015.

وتحدثت تقارير إعلامية عن خطط لجوليبي من أجل الاستحواذ على سلسلة مطاعم السندوتشات البريطانية Pret A Manger.