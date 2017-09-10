سلة.. مصر تفوز علي جنوب إفريقيا

- الفراعنة فى مواجهة أسود الأطلسى فى ربع النهائى على المصرى حقق منتخب مصر الأول لكرة السلة، فوزا كبيرا على جنوب أفريقيا، بنتيجة 70 - 51، فى الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة، من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة السلة، والتى تقام فى تونس والسنغال، خلال الفترة من 8 وحتى 15 سبتمبر الجارى.وح

– الفراعنة فى مواجهة أسود الأطلسى فى ربع النهائى



على المصرى

حقق منتخب مصر الأول لكرة السلة، فوزا كبيرا على جنوب أفريقيا، بنتيجة 70 – 51، فى الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة، من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة السلة، والتى تقام فى تونس والسنغال، خلال الفترة من 8 وحتى 15 سبتمبر الجارى.

وحسم منتخب الفراعنة، نتائج ثلاثة أشواط من الأربعة لصالحه، فيما سيطر التعادل على الفترة المتبقية من أحداث اللقاء، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى 14-2 فى الأولى، و12-12 فى الثانية، و22-19 فى الثالثة، و22-18 فى الرابعة.

بهذه النتيجة، احتلت مصر المركز الثانى فى المجموعة الرابعة، التى كانت لقاءاتها تقام فى صالة “ماريوس ندياي ستاديوم” فى داكار بالسنغال، ويسافر الفريق إلى تونس خلال الساعات القليلة المقبلة، لمواجهة نظيره المغربى فى دور الثمانية يوم الخميس القادم.

بهذه النتيجة احتلت مصر المركز الثانى فى المجموعة و يسافر الفريق الى تونس لمواجهة نظيره المغربى فى دور ال 8 يوم الخميس القادم.