رياضة

سلبية مسحة بعثة الأهلي قبل السفر للمغرب.. والفريق يدخل فقاعة طبية فور الوصول

أجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني وأعضاء بعثة الأهلي مسحة طبية عصر السبت الماضي
إسلام مصطفى 2:00 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21 2:00 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية مسحة لاعبي الفريق والجهاز الفني وأعضاء البعثة بالكامل المتجهة للمغرب بعد عصر اليوم؛ استعدادًا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا السبت المقبل.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني وأعضاء بعثة الأهلي مسحة طبية عصر السبت الماضي؛ استعداداً للسفر إلى المغرب اليوم؛ لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا  الأهلي يرد على حقيقة التفاوض مع سفيان رحيمى: «لدينا نهائي نُفكر فيه أولًا»

وأوضح أبو عبلة، في تصريحات رسمية لموقع النادي الأهلي، أن البعثة ستدخل فقاعة طبية فور الوصول إلى المغرب، بالتنسيق مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، بشأن إجراءات إقامة الفريق في المغرب داخل الفقاعة الطبية.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة المقاصة الماضية في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

اقرأ أيضا  بيلاروسيا تتصدر منافسات السباحة في تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي

ومن المقرر أن تغادر بعث الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، القاهرة عصر اليوم؛ استعدادًا لخوض المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

موسيماني يُعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

إسلام مصطفى 1:27 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

أندية الشركات تثير الجدل في اجتماع «رياضة البرلمان»

ياسمين فواز 7:42 م, الأثنين, 12 يوليو 21

بيلاروسيا تتصدر منافسات السباحة في تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي

معتز محمود 4:41 م, الأثنين, 12 يوليو 21

انطلاق بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين فى مقر الأكاديمية العربية بالإسكندرية

معتز محمود 3:04 م, الأثنين, 12 يوليو 21

مصدر بالأهلي يكشف لـ«المال» المستبعدين من قائمة الفريق في نهائي إفريقيا

إسلام مصطفى 12:49 م, الأثنين, 12 يوليو 21

الأهلي يرد على حقيقة التفاوض مع سفيان رحيمى: «لدينا نهائي نُفكر فيه أولًا»

إسلام مصطفى 12:37 م, الأثنين, 12 يوليو 21