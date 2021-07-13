سلبية مسحة بعثة الأهلي قبل السفر للمغرب.. والفريق يدخل فقاعة طبية فور الوصول

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية مسحة لاعبي الفريق والجهاز الفني وأعضاء البعثة بالكامل المتجهة للمغرب بعد عصر اليوم؛ استعدادًا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا السبت المقبل.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني وأعضاء بعثة الأهلي مسحة طبية عصر السبت الماضي؛ استعداداً للسفر إلى المغرب اليوم؛ لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أبو عبلة، في تصريحات رسمية لموقع النادي الأهلي، أن البعثة ستدخل فقاعة طبية فور الوصول إلى المغرب، بالتنسيق مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، بشأن إجراءات إقامة الفريق في المغرب داخل الفقاعة الطبية.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة المقاصة الماضية في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ومن المقرر أن تغادر بعث الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، القاهرة عصر اليوم؛ استعدادًا لخوض المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا.