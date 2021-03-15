سلبية مسحة الأهلي والزمالك قبل مواجهتي فيتا كلوب والترجي

في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كشف أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، نتيجة مسحة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة فيتا كلوب، عصر غد الثلاثاء، بالكونغو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أحمد أبو عبلة أن المسحة جاءت سلبية لكل لاعبي الأهلي، الأمر الذي يعني جاهزية جميع اللاعبين للمواجهة المرتقبة مع فيتا كلوب.

ويتصدر سيمبا التنزاني المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن فيتا كلوب الكونغولي؛ صاحب المركز الثاني.

في سياق متصل كشف محمد أسامة، طبيب الزمالك، سلبية مسحة فريقه، والجهاز الفني، قبل مواجهة الترجي التونسي، مساء غد، في إطار الجولة نفسها.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، بفارق 3 نقاط عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني، و5 نقاط عن الترجي المتصدر.