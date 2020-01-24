«سلام وتحية».. الجيش المصري يهدى الشرطة أغنية في عيدها الـ68 (فيديو)

أهدت القوات المسلحة رجال الشرطة، أغنية بعنوان “سلام وتحية من الجيش المصري”، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، الذي يتزامن مع ذكرى معركة الإسماعيلية في 25 من يناير 1952، من إنتاج الشئون العنوية.

وحملت الأغنية عنوان: “إهداء من الجيش المصري إلى وزارة الداخلية”، وبثتها القنوات الفضائية، ونشرها على صفحته المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي.

الأغنية كلمات حسن محمد، ألحان شادي زيدان، توزيع وهندسة إذاعية أحمد وجيه، مونتاج أحمد ماهر.

رسالة الجيش إلى الشرطة

وقالت كلمات الأغنية: “تحية من الجيش المصري لرجال الشرطة المصرية، درع بيحمي شعبه بقوة من أي مخاطر داخلية”.

وتابعت: “عالجبهة هناك أنا بحميها، وأنت في قلبها حامي عرين، ياللي بوجودك تطمن كل قلوب المصريين”.

وتضمنت مشاهد لتضحيات رجال الجيش والشرطة وتدريباتهم لحفظ الأمن وسلامة الوطن، ومشاهد لتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للشهداء.

وسلط الفيديو الضوء على الشهداء وأسرهم، وقال: “كل عيلة وفيها شهيد، يوم لعد يوم بتزيد أمجادك”.

كان وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، أهدى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة برقية تهنئة بمناسبة عيدهم.

وزير الأوقاف: الاهتمام بأسر الشهداء واجب

وأدى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، صلاة الجمعة اليوم، بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعددٍ من قادة الشرطة والقوات المسلحة، بمناسبة عيد الشرطة الـ68.

وألقى الخطبة، وزير الأوقاف تناول خلالها منزلة وفضل الشهادة فى سبيل الوطن والتضحيات، والجهود التى يقوم بها رجال الشرطة والقوات المسلحة تحقيقاً لإستقرار البلاد.

وأكد على أهمية تخليد ذكرى شهدائنا الأبطال حتى يكونوا نبراساً تهتدى به الأجيال القادمة من أبناء الوطن.

وتناول أهمية الاهتمام بأسر الشهداء ورعايتهم وقضاء حوائجهم تقديراً لما قدمه ذويهم من تضحيات فى سبيل أمن المجتمع، وكذا توضيح أهمية رسالة الدفاع عن الوطن.

وأعرب عن فخره الكبير للقائه أمس خلال احتفال الشرطة، بعيدها الوطنى بأسرة الشهيد العميد وائل طاحون، التى ضربت مثلاً فى التضحية وتقديم أكثر من شهيد فداءً للوطن، وإصرارها على إلحاق أحد أبنائها بكلية الشرطة ولميدان المواجهة لمواصلة مسيرة العطاء.

وشدد على ضرورة الالتفاف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية.

احتفالية عيد الشرطة

كانت وزارة الداخلية نظمت احتفالية -أمس- في أكاديمية الشرطة للاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية وعدد من الشخصيات العامة.

وأنتجت الوزارة عدد من الأغنيات الوطنية بعنوان “بسم الله”، “تحيا مصر عظيمة بلادي”، وفيلمين وثائقيين “هنا مصر”، “المهمة”، وعدة عروض فنية في الاحتفالية.

وتحتفل الشرطة بذكرى معركة الإسماعيلية في 25 من يناير 1952، بعد رفض رجال الشرطة تسليم مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي، وراح ضحيتها 50 شهيدًا و80 مصابًا.