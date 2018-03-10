سلامة ومكرم أحمد يلتقان الطيب لبحث اعتذار الصحفي أحمد الخطيب

رحاب صبحىالتقي اليوم السبت، مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بالأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. وعقد أحمد وسلامة مع الطيب جلسة مطولة حول كيفية تقديم الاعتذار اللازم بشأن تداعيات الحكم الصادر ضد

رحاب صبحى

التقي اليوم السبت، مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بالأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وعقد أحمد وسلامة مع الطيب جلسة مطولة حول كيفية تقديم الاعتذار اللازم بشأن تداعيات الحكم الصادر ضد الصحفي أحمد الخطيب، بالحبس أربع سنوات.

وقال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين إن الأمر سوف يحتاج إلى جلسة أخرى مقبلة مع فضيلة الأمام الأكبر لتقديم واجب الاعتذار من جانب الصحفى أحمد الخطيب، للأمام الأكبر واتخاذ الإجراءات التأديبية النقابية اللازمة في هذا الصدد.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة ” زينهم” ، برئاسة المستشار جمال عبد الله، قضت مؤخرا بتأييد حكم سجن الصحفي أحمد الخطيب رئيس القسم السياسي في جريدة الوطن سابقًا، 4 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، لاتهامه بإهانة مشيخة الأزهر

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