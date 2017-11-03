سلامة منزلي رئيسًا لنادي التجديف بأسوان

وكالات:أسفرت نتيجة انتخابات نادي التجديف والرياضات المائية بأسوان، أحد أهم وأعرق الأندية بالمحافظة، عن فوز سلامة منزلي طه، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان السابق، بمنصب الرئيس بإجمالي عدد أصوات بلغ 781 صوتا.وفى منصب نائب الرئيس، فاز إيهاب محمد حساني زارع بإجمالي أصوات بلغ 743 صوتا، وفاز بمن

وكالات:



أسفرت نتيجة انتخابات نادي التجديف والرياضات المائية بأسوان، أحد أهم وأعرق الأندية بالمحافظة، عن فوز سلامة منزلي طه، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان السابق، بمنصب الرئيس بإجمالي عدد أصوات بلغ 781 صوتا.





وفى منصب نائب الرئيس، فاز إيهاب محمد حساني زارع بإجمالي أصوات بلغ 743 صوتا، وفاز بمنصب أمين الصندوق محمد إبراهيم حسن باجمالي أصوات بلغ 785 صوتا، وفاز بالعضوية فوق السن كل من يسرا عدلي رشاد ب 1105 أصوات وعبدالرحيم عبدالرسول ب 906 أصوات، ومحمد سبالك عبدالحي ب 1222 صوتا ومنصور محمد ماضي منصور ب932 صوتا وخالد لطفي فهمي ب 818 صوتا.

أما في مقاعد العضوية تحت السن، فاز بها كل من محمد بدر الدين حلفاوي ب 836 صوتا ومصطفى محمود العباسي ب 756 صوتا.

كان المستشار عيسى حسين رئيس اللجنة المشرفة على إنتخابات نادى التجديف أعلن النتائج النهائية للإنتخابات عقب إتمام عملية فرز الأصوات.