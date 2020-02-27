«سلامة الملاحة البحرية» تشارك في مؤتمر الجمعية الدولية للمساعدات «IALA»

شارك وفد من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بحضور فاعليات المؤتمر الدبلوماسي الدولى للجمعية الدولية للمساعدات الملاحية وسلطات المنائر IALA ، وذلك خلال الفترة من (28 -24 ) فبراير بدولة ماليزيا، في إطار الإجراءات التى تتخذها الهيئة من أجل تعزيز السلامة للملاحة البحرية لجمهورية مصر العربية على الصعيدين المحلى والدولى طبقا لمتطلبات الاتفاقيات الدولية بدعوة رسمية من السكرتير العام للجمعية الدولية للمساعدات الملاحية وسلطات المنائر.

اللواء حسين الجزيرى رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية يترأس هذا الوفد

ويترأس الوفد اللواء حسين الجزيرى، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، لحضور فعاليات مناقشة المسودة النهائية لاتفاقية تحويل الجمعية الدولية للمساعدات الملاحية وسلطات المنائر من جمعية دولية غير حكومية إلى منظمة دولية حكومية IGO تمهيدا لعرضها على جهات الاختصاص للحصول على الموافقة المتطلبة بالتوقيع النهائى لانضمام جمهورية مصر العربية لعضوية المنظمة الجارى إنشاؤها بمقتضى تلك الاتفاقية.

وتأتى تلك المشاركة فى إطار الإجراءات التى تتخذها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية من أجل تعزيز السلامة للملاحة البحرية لجمهورية مصر العربية على الصعيدين المحلى والدولى طبقا لمتطلبات الاتفاقيات الدولية بدعوة رسمية من السكرتير العام للجمعية الدولية للمساعدات الملاحية وسلطات المنائر .

وتعد الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية (مصلحة الموانئ والمنائر سابقا) من أقدم المصالح الحكومية فى الدولة إذ يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1830، حيث أنشئ مجلس للإشراف علي ميناء الإسكندرية تم إعداده لاستقبال السفن الكبيرة وتدرجت تبعياتها الى وزارات متعددة منها وزارة الداخلية – ووزارة الأشغال – ووزارة المواصلات – ووزارة النقل البحرى وأخيرا لوزارة النقل.

