«سلامة المستهلك الروسي» يعلن تسجيل بلاده اللقاح الثاني لمواجهة «كورونا»

أعلن جهاز سلامة المستهلك الروسي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتوقع تسجيل لقاحها الثاني المحتمل المضاد لكوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا منتصف أكتوبر.

وذكرت “سكاي نيوز” نقلا عن وكالة “تاس” للأنباء عن جهاز مراقبة سلامة المستهلك الروسي أن موسكو تتوقع تسجيل لقاح ثان محتمل للوقاية من كوفيد-19 بحلول 15 أكتوبر المقبل.

وقال رئيس الصندوق الحكومي، الذي يمول مشروع اللقاح الروسي لمرض كوفيد-19 في تصريحات نقلتها “رويترز” إن روسيا واثقة في نجاح لقاحها لدرجة أنها ستتحمل جانبا من المخاطر القانونية إذا سارت الأمور على غير ما يرام بدلا من اشتراط قبول المشترين للمسئولية الكاملة.

وقال كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر وهو صندوق الثروة السيادية الروسي الداعم للقاح: “روسيا واثقة من لقاحها لدرجة أنها لم تطلب الضمان الكامل وهذا عامل فارق أمام أي لقاح غربي”، مضيفا أن الشركات الغربية كلها طلبت الحماية من أي مطالبات بتعويضات.

قام بتطوير اللقاح معهد “فيكتور” في سيبيريا، والذي أتم التجارب البشرية المبكرة عليه في الأسبوع الماضي، وفقا لرويترز.

وسجلت روسيا أول لقاح مرشح ضد فيروس كورونا والذي طوره معهد غماليا في موسكو في أغسطس ولا تزال تجارب المرحلة الأخيرة، التي تشمل ما لا يقل عن 40,000 شخص مستمرة.

وفي 26 أغسطس، أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن روسيا مرحلة بدأت جديدة من التجارب السريرية للقاح “سبوتنيك-5” المضاد لفيروس كورونا المستجد، وشمل أكثر من 40 ألف شخص في موسكو.