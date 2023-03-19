«سلامة الغذاء»: 98 زيارة فحص لمصانع الأغذية في المحافظات

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي السابع عن الفترة من 11 – حتى 17 مارس الجاري، الذي تضمن العديد من الأنشطة تضمنت مشاركة الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء في ملتقى المؤسسة المصرية العربية للاستثمار والتنمية والابتكار والتنمية الصناعية، وذلك يوم السبت الموافق 11 مارس الجاري.

تناول الملتقى توضيح العلاقة بين الصناعة والمراكز البحثية والعلمية، وأهمية توطيد تلك العلاقة لدعم المصنعين و الباحثين المصريين، كما شارك في الملتقى السيد الدكتور رئيس المركز القومي للبحوث وعدد من قادة المركز بالإضافة إلى عدد كبير من القيادات العلمية المصرية.

وشارك رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء في فعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للجمعية العربية للصحة العامة، والتي عقدت على مدار يومي 12 و13 مارس الجاري، تحت عنوان “تحول القطاع الصحي بعد كوفيد 19 تحديات وفرص الصحة العامة”.

وقد تناول المؤتمر التطورات التي شهدتها الصحة العالمية خلال الفترة الماضية بعد جائحة كورونا، وتجربة مصر في مواجهة الجائحة.

وفي كلمته أشاد الهوبي بخبرات وزارة الصحة الكبيرة في مجال سلامة الأغذية المتداولة بالأسواق المصرية، مشيرًا إلى التعاون والتنسيق الدائم وتبادل الخبرات مع وزارة الصحة بما يخدم النهج الوقائي الذي تنتهجه الهيئة في إدارة منظومة سلامة الغذاء.

وقد أعلن الهوبي عن المنتدى الأفريقي للجهات الرقابية المعنية بسلامة الغذاء في شهر يونية المقبل والذي سيتزامن مع اليوم العالمي لسلامة الغذاء، معربًا عن أمله في إنشاء منظومة رقابية إفريقية موحدة على مستوى القارة.

وعلى هامش الورشة، اجتمع رئيسا الهيئتين لمناقشة أوجه التعاون المشترك ، وتبادل الخبرات فيما يخص رفع كفاءة المفتشين، وتعريفهم بقواعد التصنيع الجيد، وكذلك استمرار سبل التعاون الفني في مجال التدريب، ودعم جهود متابعة وضبط السوق المصري في مجالات عمل الهيئتين.

وفي سياق متصل، شاركت الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي في الاجتماع الافتراضي الذي عقدته هيئة الدواء المصرية مع نظيرتها النيجيرية، وذلك يوم الاثنين الموافق 13 مارس الجاري، لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال المستحضرات الطبية، ودعم تبادل الخبرات فيما يتعلق بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، ومناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري وزيادة نفاذية المستحضرات المصرية للأسواق الأفريقية.

كما إلتقى الهوبي جوناثان جارديز – رئيس قسم الوصول للأسواق والشئون التنظيمية في مجلس تصدير الألبان الأمريكي ، والسيدة نينا هلال – مسئولة المجلس التصديري للألبان الأمريكي بالشرق الأوسط، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس الجاري.

تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجلس التصديري الأمريكي في قطاع صناعة الألبان ومنتجاتها، خاصة مجال تطوير الكيانات الصغيرة من أجل تحفيزها للإندماج في منظومة سلامة الغذاء الوطنية بما يساعد في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

ومن جانبه، أعرب السيد جوناثان عن سعادته بهذا اللقاء والذي يحدث لأول مرة مع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأبدى استعداد مجلس تصدير الألبان الأمريكي للتعاون وتقديم خبراته الدولية المختلفة في مجال تكنولوجيا الألبان بما يخدم ويطور من صناعة الألبان ومنتجاتها في مصر.

كما عقد طارق الهوبي لقاءً ثنائيًا مع الدكتور صابر منصور – خبير سلامة الغذاء بمنظمة الفاو – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – حيث استعرض اللقاء بحث استمرار دعم المنظمة للهيئة في مجال تطبيق الممارسات الجيدة للواردات الغذائية للرقابة على المنشآت الغذائية المحلية وذلك حتى أغسطس 2024.

وشاركت الهيئة القومية لسلامة الغذاء يوم الثلاثاء الموافق 14 من مارس الجاري في فعاليات ملتقي التصدير ” اكسبورت سمارت ” في دورته الثانية تحت شعار “الرحلة إلى إفريقيا”، والذي عقد تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة والتعاون الدولي بمشاركة 10 جهات وهيئات حكومية ودولية و11مجلسًا تصديريًا، بجانب 45 عارضًا من القطاع الخاص ومقدمي الخدمات المالية والمصرفية وتحت رعاية بنك مصر.

جاءت مشاركة الهيئة بجناح خاص وحضور فريق عمل للرد على كافة استفسارات مصدري المنتجات الغذائية، بهدف توجيههم ومساعدتهم على استيفاء شروط الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومتطلبات العملية التصديرية بما يعزز من زيادة صادراتهم الغذائية إلى الأسواق العالمية.

وفيما يتعلق بأنشطة الإدارة العامة للرقابة على المصانع، فقد بلغ عدد المأموريات الرقابية لمصانع الأغذية 98 زيارة فحص في كافة محافظات الجمهورية، كما بلغ عدد المصانع المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 21 مصنع، هذا وقد تم استيفاء مصنعين لاشتراطات الهيئة وجاري إدراجهما ضمن القائمة البيضاء.

وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بــ 62 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات بواقع 6 زيارات للفنادق، 56 زيارة للمطاعم، فيما بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 12 مطعم.

وفيما يخص إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة، فقد بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتمادر47 زيارة، بواقع 28 زيارة فحص و 19 زيارة تفتيشية ، شملت محطات الفرز والتعبئة ومراكز التعبئة والمورد الأولي للحاصلات الزراعية.

هذا وقد بلغ عدد المنشآت التي سجلت بالهيئة لهذا الأسبوع 2 منشأة 1 محطة – 1 مركز تعبئة، كما استوفت 2 منشأة 1 محطة – 1 مورد لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء.

وفيما يخص الإدارة العامة للصادرات، فقد بلغ عدد الرسائل المصدرة 3120 رسالة بإجمالي 164.750 طن، وفيما يتعلق بالإدارة العامة للواردات الغذائية، فقد بلغ عدد الرسائل الواردة 1435 رسالة بإجمالي 250769 طن، تم رفض 33 رسالة منها.

وفيما يخص الإدارة العامة لشؤون المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1909 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و441 عينة لأغذية معدة للتصدير، بالإضافة إلى274 عينة لمنتجات الأغذية الخاصة ، وأيضًا تم دراسة طلبات التظلمات بإجمالي 614 طلب.

وفي إطار حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تطوير منظومة العمل وتطوير أداء العاملين بها، وفي إطار خطة إدارة الجودة بالهيئة لتأهيل الإدارات المختلفة لتطبيق نظام إدارة الجودة وفقًا للمواصفة الدولية ISO 9001: 2018، قامت إدارة التدريب بالتنسيق مع مشروع (TAIB) بتنفيذ ورشة عمل بعنوان “مؤشرات قياس الأداء” خلال يومي 14 – 15 مارس الجاري، واشتملت ورشة العمل على الموضوعات التالية:

كيفية وضع أهداف بتطبيق مبادئ SMART Objectives.

شرح مفهوم مؤشرات قياس الأداء.

طرق إعداد المؤشرات وأساليب قياسها.

دراسة حالات وعرض أمثلة ونماذج لمؤشرات القياس في مجالات مختلفة.

تحليل وتقييم الأداء والوقوف على نقاط الضعف وارتباطها بالموارد والمهارات.

وقامت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية بـ 16 مأمورية رقابية للمخازن ، وتم استيفاء عدد 2 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل عدد المخازن المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء 202 مخزن.

وحول مواقع مخازن التغذية المدرسية تحت الإنشاء ، فقد تم المرور على عدد 1 موقع تحت الإنشاء في محافظة الشرقية ، ليصبح عدد المواقع التي تم المرور عليها حتى الآن 89 موقع ، تم استيفاء 61 منها لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، فقد تم عمل 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في عدد من المحافظات وقد تم استيفاء عدد 2 محلب لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصبح إجمالي عدد المحالب المستوفاة 32 محلب حتى الآن.

وفيما يخص إدارة الشكاوى بالهيئة، فقد بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 50 شكوى ، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، هذا بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم الانتهاء من 43 شكوى ، وجاري فحص 7 شكاوى.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي، فقد تم القيام بـــ 50 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي 18 فرعاً ، ليصبح عدد السلاسل المسجلة لدى الإدارة حتى تاريخه 1200 فرع لعدد 43 سلسة تجارية.