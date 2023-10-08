«سلامة الغذاء»: 352 إذن تصدير لحاصلات زراعية خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 35، وذلك عن الفترة من 30 سبتمبر – 6 أكتوبر الجاري ، حيث تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 84 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وتم تسجيل 12 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجار إدراج 2 مصنع بالقائمة البيضاء، كما تم إصدار شهادة توريد تغذية مدرسية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 21 زيارة، وسجلت 5 منشآت لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 3 منشآت لاشتراطات الهيئة، وأصدرت الإدارة 352 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3310 رسائل، وبلغت الرسائل المصدرة 160000 طن، تنوعت مابين 560 صنفا من خضر وفواكه طازجة ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس هذا الأسبوع قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 8000 طن، تليها البطاطا الحلوة بـ 7000 طن، ثم الفاصولياء بإجمالي 5000 طن، فيما تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 10000 طن، ثم المانجو بـــ 7000 طن، ثم الفراولة بـ 5000 طن.

ومثلت السعودية الأسبوع الماضي أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم المغرب وإيطاليا من إجمالي 150 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 515 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 460 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 400 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1705 رسائل بنحو 390320 طنا، وتم رفض 7 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 170 صنفا من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 90 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا وأمريكا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 470 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء دمياط بـ 335 رسالة، ثم ميناء بور سعيد بإجمالي 325 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 23 منتجا و8 شركات و1 مصنع، كما فحصت 823 منتجا جديدا، وأصدرت 1 شهادة بيع حر.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1945 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و110 عينات لأغذية معدة للتصدير، و 200 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 109 عينات منتجات الأغذية الخاصة.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 61 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) بمحافظات البحيرة، الشرقية، الغربية، المنوفية، كفرالشيخ، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج.

كما أجرت 4 زيارات تفتيش معلنة لمضارب الأرز في محافظات دمياط، الدقهلية وكفر الشيخ.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 50 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 26 شكوى، وجار فحص 24 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 633 منشأة غذائية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 44 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 9 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1551 فرعا لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 303 منشآت محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 165 معاينة لمحال عامة.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة أسوان بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 7 مأموريات رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 15 مأمورية رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، السويس، بني سويف، البحيرة، المنيا، الفيوم، شمال سيناء، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، أسوان وقنا، كما تم سحب 84 عينة من وجبات التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، المنيا، الجيزة، الشرقية، الغربية والاسماعيلية، وتم استيفاء 2 محلب ليصل إجمالي عدد المحالب المستوفاة للاشتراطات إلى 51 محلبًا.

كما شاركت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمهرجان المصري الثاني للجبن ومنتجات الألبان والقائم بحديقة الحرية بالزمالك خلال الفترة من 4 – 8 أكتوبر الجاري، وجاءت مشاركة الهيئة من خلال أكثر من جلسة عمل نقاشية حول ” خامات ومستلزمات إنتاج صناعة الألبان” ، ” برامج الاشتراطات الأولية لسلامة الغذاء للمصانع الصغيرة والمتوسطة”.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 62 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، السويس، سوهاج وجنوب سيناء، وتم تسجيل 2 مطعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 21 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، القليوبية، الدقهلية وأسيوط، وسجلت 7 وحدات طعام لدى الهيئة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 359 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، بالإضافة إلى 3 تظلمات تختص بالإغذية الخاصة.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 50 حملة تفتيشية موسعة على 350 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 8000 عبوة مشروب صناعي مغشوش، 3600 عبوة عصير يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 500 كجم لحوم منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 300 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة.

وبناءً على قرار النيابة، تم إعدام 1 طن زيت زيتون غير صالح للإستهلاك الآدمي، 65 كجم جبنة منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 69 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (لحوم، ألبان، كبدة، معلبات، بهارات).

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 131 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 36 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 391 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 1717 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية بإجمالي وزن 292 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 20 حملة تفتيشية على 245 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أعشاب وبهارات، عصائر، سناكس، ألبان، أسماك) تجاوزت الـ 100 كجم حيث تم إعدام 956 عبوة منتجات غذائية متنوعة، وتحرير 28 محضر إعدام وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، شبين القناطر، القناطر، الخانكة).

وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم تنفيذ قرار نيابة بإعدام 405 كجم منتجات ألبان (قشطة) لأحد معامل الألبان بنطاق مركز بنها.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 34 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (فاراسكور، الزرقا، كفر البطيخ، عزبة البرج، رأس البر) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 232 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (لبن مجمد، طحينة، مش، حلاوة صحينية، بقسماط، حلويات متنوعة وغيرها من المنتجات الغذائية) وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية بالاشتراك مع بعض الجهات الرقابية الأخرى 27 حملة تفتيشية على 238 منشأة غذائية بمراكز (دكرنس، ميت غمر، السنبلاوين، طلخا، نبروه، بني عبيد، أجا، سندوب، مركز المنصورة) بالإضافة إلى بعض القرى بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 1 طن و478 كجم منتجات غذائية متنوعة فاسدة ومنتهية الصلاحية (مصنعات لحوم ودجاج، أسماك وجمبري، رنجة، معجنات مختلفة، مخللات، منتجات ألبان، زيوت)، بالإضافة إلى تحرير 44 محضر عدم تطبيق اشتراطات صحية، 126 محضر عدم توافر شهادات صحية، 1 محضر غش تجاري و 1 محضر تحفظ على 30 كيلو فسيخ.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج حملات مشتركة مع (حي شرق سوهاج، الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك)، وتم ضبط كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 14 محضر عدم وجود شهادات صحية.

وأجرى فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة بور سعيد حملات مشتركة مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين على 20 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط بعض المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (مصنعات لحوم)، وتم إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب صاحب المنشأة في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.