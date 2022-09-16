«سلامة الغذاء» توضح حقيقة نقل اختصاص تسجيل المكملات الغذائية لهيئة الدواء

أعلنت هيئة سلامة الغذاء ، أن المكملات يتم تصنيفها كغذاء وفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي العالمي ووفقا لأفضل الممارسات الدولية في الدول المتقدمة مثل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية و عليه يتم السماح بتداولها في المحال العامة وليس فقط الصيدليات .

مكملات غذائية

وأوضحت الهيئة في بيان لها حقيقة نقل الاختصاص بتسجيل المكملات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى هيئة الدواء المصرية بعد صدور قرار هيئة الدواء المصرية رقم 527 لسنة 2022 بإصدار قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية، مما أثار تساؤل العديد من شركات تصنيع المكملات الغذائية عن مصير منتجاتها المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكدت هيئة سلامة الغذاء أن قرار هيئة الدواء لم يتعرض إلى المكملات الغذائية التي تعرف بانها منتجات غذائية بغرض استكمال الغذاء العادي و تحتوي على مصادر مركزة من المغذيات الفيتامينات والمعادن أو المكونات الاخرى ذات التأثيرات التغذية أو الفسيولوجية منفردة أو مجتمعة وتسوق في صورة سوائل او مساحيق او أقراص او كبسولات أو أمبولات أو نقط أو أشكال أخرى مماثلة ويتم اعدادها لتستهلك بكميات صغيرة محددة ولكنها ليست في شكل غذاء تقليدي”.

وأشارت إلى أن الانواع سالفة الذكر تختص بتسجيلها وترخيصها الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ًولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد الدكتور رئيس الوزراء رقم 412 لسنة 2019 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2018 بشأن قواعد تنظيم تسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة .

وعليه تهيب الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالجميع بتحري الدقة والحرص على عدم إثارة البلبلة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا حماية لاستثمارات ونفاذ الصادرات المصرية الى الأسواق العالمية التي تضاعفت ثلاث مرات منذ تولي الهيئة تسجيل المكملات بما حققت بمئات الملايين من العملة الصعبة والحد من الاستيراد وحفاظا على استقرار الأسواق وتنمية الصادرات المصرية للخارج

وتثق الهيئة القومية لسلامة الغذاء إن هيئة الدواء لن تسمح بتسجيل ” المستحضرات الطبية التكميلية ” قبل إجراء ما يتطلب من تقييم كامل و تجارب اكلينيكية لازمة للتأكد من فعالية هذه المستحضرات وكفاءتها ومأمونيتها قبل طرحها للبيع .