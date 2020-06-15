«سلامة الغذاء» تمنح «إيفا فارما» رخصة تصنيع المكملات الغذائية.. والطرح فى الصيدليات خلال أيام

كشفت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن منح الهيئة القومية لسلامة الغذاء رخصة لشركة «إيفا فارما» للأدوية، وعدة كيانات أخرى لإضافة تصنيع المكملات الغذائية والفيتامينات المقوية للمناعة مثل فيتامين «سى» والزنك ، لتبدأ الشركات طرح إنتاجها فى الصيدليات خلال أيام ، وفقا لـ«على عونى» رئيس الشعبة.

كانت السوق المحلية شهدت نقصا فى المعروض من فيتامين «c» والزنك كونهما ضمن البروتوكولات المعلنة لمواجهة فيروس كورونا، بعد زيادة الطلب عليهما مؤخرا.

وكشف «عونى» لـ«المال» عن أن نسبة النقص فى معروض فيتامين «سى» والزنك فى السوق يقرب حاليا من %80 بعد زيادة الطلب عليها من قبل المستهلكين وسحبهما من الصيدليات،لافتا إلى أن الشركات ستبدأ فى ضخ كميات من الفيتامينات خلال الأسبوع الجارى .

وتوقع انتهاء أزمة نقص معروض الفيتامينات نهائيا فى غضون2 إلى3 أسابيع.

وأكد أن اجتماعا عقد أمس مع هيئة سلامة الغذاء والشعبة للاتفاق على سرعة إصدار تراخيص إضافة نشاط تصنيع المكملات الغذائية لشركات الأدوية المتقدمة للحصول على ترخيص.

كان نحو 200 شركة لتصنيع الدواء تقدمت بطلب منذ أيام للهيئة القومية لسلامة الغذاء للحصول على إضافة نشاط إنتاج المكملات الغذائية، لضخ 300 صنف من الفيتامينات لمواجهة فيروس كورونا، وفقا لخبر انفردت «المال» بنشره منذ أيام.

و«القومية لسلامة الغذاء» هيئة خدمية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية ومقرها الرئيسى محافظة القاهرة، وأنشئت طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 2017، بهدف تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين، وتتولى ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح لرقابة الغذاء.

وتبلغ رسوم حصول شركات الأدوية على ترخيص إضافة نشاط تصنيع المكملات الغذائية حوالى 2000 جنيه، ويتم التسجيل وفق معايير منظمة الصحة العالمية لدى هيئة سلامة الغذاء.

وأشار «عونى» إلى أن شركات الأدوية بدأت منذ أمس الأول توزيع 3 إلى 4 أصناف من المضادات الحيوية البديلة لدواء «زيثروماكس» على الصيدليات وهو العلاج الذى يعد ضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا ويشهد المعروض منه نقصا فى الأسواق ، موضحا أن الأصناف البديلة تحتوى على ذات المادة الفعالة للدواء الرئيسى.

وأكد «عونى» أن شركات الأدوية لديها وفرة من المضاد الحيوى ، وأن نقصه فى الصيدليات فقط، موضحا أن زيادة الإقبال عليه هو ما تسبب فى نقص المعروض منه على حد تعبيره.

يذكر أن السوق المصرية بها نحو 1200 شركة أدوية مسجلة بينها 300 إلى 400 تعمل بالفعل. وحققت شركات الأدوية العاملة فى السوق المصرية مبيعات بقيمة 57.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019 بمعدل نمو %19 مقارنة بالفترة نفسها من 2018